Han pasado 15 años desde que Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se dieron el 'Sí, acepto'. Este 1 de octubre, la pareja celebró su aniversario de bodas y lo hizo recordando uno de los días más importantes de su historia: su boda religiosa en Guadalajara, Jalisco.
Luego de rumores de crisis, Jacky Bracamones y Martín Fuentes celebran 15 años de matrimonio
El aniversario de bodas de
Jacky Bracamontes y Martín Fuentes
Para celebrar la fecha, la conductora Jacky Bracamontes compartió en Instagram un video con imágenes de aquel inolvidable día. Junto al romántico video, la tapatía escribió un mensaje breve, pero significativo: “It just keeps getting better (Simplemente sigue mejorando) 15 años de la mejor aventura @mft07”.
El piloto no dejó pasar la oportunidad de compartir el significado de esa fecha: "El mejor dia de mi vida", comentó.
La historia de la pareja comenzó a escribirse antes de llegar al altar, pero fue en 2011 cuando formalizaron su relación. Primero se casaron por el civil, el 3 de septiembre, en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma. Casi un mes después celebraron su boda religiosa en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en Guadalajara, donde reunieron a familiares y amigos para festejar su unión.
Quince años después, Jacky y Martín tienen una de las familias más queridas de la industria del entretenimiento en México. Junto a sus cinco hijas, Jacky, Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula, la pareja suele compartir parte de su vida cotidiana, viajes y celebraciones a través de redes sociales.
Una historia que también ha enfrentado rumores
El aniversario llega después de que, semanas atrás, circularan versiones sobre una supuesta crisis entre Jacky y Martín. La conductora reaccionó con humor a esos comentarios y compartió un video en redes sociales en el que se refiere a la manera en que recibe este tipo de rumores: bailando.
Jacky y sus cinco hijas
Jacky y Martín tienen cinco hijas que se han convertido en las protagonistas de sus redes sociales: Jacqueline, a quien cariñosamente llaman ‘Mini Jacky’; Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula. A través de sus redes sociales, ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana, desde celebraciones y viajes hasta las distintas actividades que realizan juntos.
Con cinco niñas en casa, los deportes y la aventura se han convertido en parte importante de su dinámica familiar. Las pequeñas practican distintas disciplinas, entre ellas gimnasia, futbol, tenis, esquí y ciclismo, y también han acompañado a su papá en experiencias atrevidas. En el verano de 2026, por ejemplo, tres de ellas viajaron a Inglaterra para participar en campamentos deportivos: Jacky y Renata estuvieron en uno del Manchester City, mientras que Carolina tomó un curso de voleibol en Londres.
Los viajes también son una constante para los Fuentes Bracamontes. La familia ha aprovechado vacaciones y celebraciones para conocer distintos destinos, desde viajes a la nieve hasta escapadas familiares. En 2026, después de que Carolina cumpliera 12 años, sus papás organizaron distintos festejos para ella, incluido un viaje a Orlando con sus hermanas.
Para Jacky, se mamá ues quizá el capítulo más importantes de su vida. En una entrevista, reconoció que criar a cinco hijas es el trabajo que más energía y dedicación le exige, pero también uno de los que más disfruta.