Luego de rumores de crisis, Jacky Bracamones y Martín Fuentes celebran 15 años de matrimonio

El aniversario de bodas de

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Para celebrar la fecha, la conductora Jacky Bracamontes compartió en Instagram un video con imágenes de aquel inolvidable día. Junto al romántico video, la tapatía escribió un mensaje breve, pero significativo: “It just keeps getting better (Simplemente sigue mejorando) 15 años de la mejor aventura @mft07”.

El piloto no dejó pasar la oportunidad de compartir el significado de esa fecha: "El mejor dia de mi vida", comentó.

La historia de la pareja comenzó a escribirse antes de llegar al altar, pero fue en 2011 cuando formalizaron su relación. Primero se casaron por el civil, el 3 de septiembre, en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma. Casi un mes después celebraron su boda religiosa en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en Guadalajara, donde reunieron a familiares y amigos para festejar su unión.



Quince años después, Jacky y Martín tienen una de las familias más queridas de la industria del entretenimiento en México. Junto a sus cinco hijas, Jacky, Carolina, Renata y las gemelas Emilia y Paula, la pareja suele compartir parte de su vida cotidiana, viajes y celebraciones a través de redes sociales.

Una historia que también ha enfrentado rumores

El aniversario llega después de que, semanas atrás, circularan versiones sobre una supuesta crisis entre Jacky y Martín. La conductora reaccionó con humor a esos comentarios y compartió un video en redes sociales en el que se refiere a la manera en que recibe este tipo de rumores: bailando.