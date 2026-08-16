Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelan nuevos detalles de su íntima boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al revelar las primeras imágenes de su boda, celebrada el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal. Después de una década de relación, la pareja eligió un escenario muy distinto al que podría esperarse de una de las parejas más famosas del mundo: el salón de su propia casa.
El enlace fue una ceremonia íntima en la que estuvieron acompañados por sus hijos. La pareja compartió algunos detalles con Vogue, publicación que mostró por primera vez los looks que eligieron para la ocasión y fotografías de este momento familiar Hasta ahora, la única imagen pública relacionada con la boda había sido una fotografía de sus manos entrelazadas en la que podían verse sus anillos de matrimonio.
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Cristiano y Georgina eligieron casarse en casa
Para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el lugar de la ceremonia tenía un significado especial. En vez de trasladarse a un espacio exclusivo o celebrar una gran fiesta, decidieron utilizar uno de los lugares más cotidianos de su vida familiar.
Georgina explicó que quería que sus hijos pudieran regresar a ese espacio muchos años después y recordar que ahí sus padres intercambiaron votos: “Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: ‘algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”.
Cristiano, por su parte, habló sobre la certeza que tiene acerca de la relación que ha construido con Georgina durante estos años: “Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy. Creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida”.
La elección de una ceremonia privada también refleja el momento personal que atraviesa la pareja. Georgina contó que, aunque en algún momento imaginó una boda más espectacular, con el tiempo comenzó a valorar mucho más la posibilidad de compartirla únicamente con su familia.
“Ahora digo: ‘No. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa’. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día”.
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Los looks de Gucci tuvieron un significado especial
Para la ceremonia, Georgina Rodríguezapostó por un conjunto blanco de Gucci en lugar de un vestido de novia convencional. Su elección estuvo formada por una camisa de seda de caída ligera y una falda midi de tubo de cintura alta.
Completó el look con zapatos de tacón tipo pump decorados con la característica herradura de la firma italiana. Para el maquillaje eligió tonos naturales, labios nude y una piel luminosa, mientras que llevó el cabello suelto, con raya en medio, y una manicura milky.
Entre las joyas destacó su anillo de compromiso y un collar de la colección The Garden of Kalahari, de Chopard, protagonizado por un diamante de 50 quilates.
Cristiano también se alejó del tradicional traje negro. El futbolista llevó una americana y un pantalón en tono beige claro confeccionados especialmente por Gucci, acompañados por una camiseta blanca y mocasines personalizados.
La elección de la firma italiana tuvo además un significado relacionado con la historia de amor de la pareja. Demna, director artístico de Gucci, estuvo detrás de los diseños y recordó que la relación comenzó precisamente en una tienda de la marca en Madrid.
“Fue increíblemente especial vestir a Georgina y Cristiano para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda Gucci de Madrid. Tiene algo muy romántico: un hermoso cierre de círculo, casi como un cuento de hadas moderno”.
Georgina también dejó claro que no quería que la ropa transformara la esencia de la ceremonia: “No nos va a disfrazar. No quería que en un día tan sencillo para nosotros tuviéramos que ir vestidos de gala”.
Antes de comenzar con los preparativos de la boda, ambos mantuvieron incluso parte de su rutina habitual y realizaron ejercicios de fuerza en el gimnasio familiar. Después se prepararon para la ceremonia en casa.
Su primer encuentro ocurrió el 11 de agosto de 2016, cuando Georgina trabajaba como sustituta de una amiga en una tienda Gucci de la calle Serrano. Cristiano recordó aquel momento: “Estaba de espaldas a ella y entonces me giré y la vi. Nuestras miradas se cruzaron y fue...”. Georgina completó la frase con una breve descripción de aquel instante: “Fue un sueño”.
Después de la ceremonia civil, la pareja se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibió una bendición privada. La decisión también estuvo relacionada con su intención de mantener el momento alejado de la atención pública.
Aunque la boda que acaban de celebrar fue deliberadamente pequeña, Cristiano adelantó que no será la única celebración relacionada con su matrimonio: “En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”.
¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrán más hijos?
Para registrar este momento, Cristiano y Georgina eligieron al reconocido fotógrafo Juergen Teller, cuya propuesta se alejó de las fotografías de boda tradicionales.
El resultado forma parte del reportaje publicado por Vogue, donde se muestran por primera vez los atuendos de los recién casados y diferentes detalles de la celebración familiar.
Tras diez años juntos, la pareja también habló sobre la posibilidad de ampliar nuevamente su familia. Cristiano y Georgina ya son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda, mientras que Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo también forman parte de su familia.
Por ahora, Georgina considera que la llegada de otro bebé supondría un cambio importante en la dinámica de su hogar, aunque no descarta la posibilidad en el futuro.
“Otro bebé ahora sería mucho ajetreo en casa. Pero cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años, todavía seremos jóvenes, así que ¿por qué no?”.