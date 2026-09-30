Acusada de disparar contra la casa de Rihanna es declarada apta para enfrentar un juicio

Ivanna Ortiz, de 36 años, enfrenta cargos de intento de asesinato contra la artista, y agresión con arma de fuego semiautomática.

También está acusada de dos delitos por disparar contra una vivienda habitada y contra un vehículo, entre otros cargos relacionados con el incidente del 8 de marzo.

El proceso se había suspendido anteriormente tras surgir dudas sobre la capacidad mental de Ortiz, pero la jueza del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, María Cavalluzzi, reanudó el martes el proceso penal, y ordenó la comparecencia de la acusada el miércoles.



Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (Facebook)

La fiscalía afirmó anteriormente que Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty, y su pareja Rakim Mayers, conocido como A$AP Rocky, se encontraban en una caravana Airstream aparcada en la finca de ambos en la lujosa zona de Beverly Crest cuando, supuestamente, Ortiz abrió fuego.

Rihanna declaró a la policía que oyó varios disparos que impactaban en la caravana y que, al correr las cortinas, vio agujeros de bala en el parabrisas, justo delante de donde ella se encontraba.

Según su relato, la cantante sacó de la cama a su pareja y le dijo que les estaban disparando mientras ambos se tiraban al suelo, antes de correr al interior de la propiedad para asegurarse de que sus tres hijos y el personal estuvieran a salvo.