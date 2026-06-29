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Espectáculos

¿Dónde se casarán Harry Styles y Zoë Kravitz? Esta ciudad cobra fuerza para su boda

Harry Styles y Zoë Kravitz, comprometidos desde abril, estaría buscando locaciones en Nueva Orleans, una ciudad con un profundo significado para la familia Kravitz y su historia musical.
lun 29 junio 2026 07:16 AM
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Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras ocho meses de relación. (Getty Images)

Mientras muchas parejas de celebridades apuestan por bodas espectaculares en destinos exclusivos, Harry Styles y Zoë Kravitz parecen tener una idea muy distinta para su gran día .

Según diversos reportes, la pareja, comprometida desde abril de este año, está considerando celebrar su boda en Nueva Orleans, una ciudad que combina historia, música y un profundo significado familiar para la actriz.

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La ciudad en la que se casarán Harry Styles y Zoë Kravitz

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los planes, fuentes cercanas aseguran que buscan una ceremonia íntima, alejada del glamour de Hollywood y mucho más cercana a su personalidad reservada.

Zoë Kravitz y Harry Styles
Zoë Kravitz y Harry Styles (Getty Images)

Nueva Orleans no aparece en los planes de la pareja por casualidad. La ciudad ocupa un lugar especial en la historia de la familia Kravitz. Fue ahí donde Lenny Kravitz compró su primera casa en 1994: una histórica residencia construida en 1825, que restauró antes de venderla años después. Además, Zoë pasó parte de su adolescencia entre Miami y Nueva Orleans, por lo que mantiene un fuerte vínculo con el lugar.

A esto se suma la identidad cultural de la ciudad, considerada una de las capitales musicales de Estados Unidos gracias a su herencia de jazz, blues y soul. De acuerdo con una fuente citada por The Sun, tanto Harry como Zoë buscan una celebración "única" que refleje su estilo y no una gran boda llena de celebridades.

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Una pareja que prefiere vivir el compromiso lejos del reflector

Pese a la emoción que generó su compromiso, fuentes cercanas han insistido en que la boda no es una prioridad inmediata. En mayo, People publicó que Zoë está disfrutando esta etapa sin obsesionarse con los preparativos y que ambos prefieren avanzar a su propio ritmo.

La actriz incluso fue vista apoyando a Harry durante el arranque de su gira Together Together en Ámsterdam, una muestra más de la discreta relación que han construido desde que comenzaron a salir en agosto de 2025.

Harry-Styles-Zoë-Kravitz

Harry, por su parte, ya había dejado claro meses atrás que formar una familia era parte de su proyecto de vida. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el cantante confesó que, tras hacer una reflexión sobre su futuro, entendió que quería construir relaciones duraderas, casarse y convertirse en padre.

Esa visión también inspiró American Girls, una canción nacida después de ver cómo varios de sus amigos encontraban estabilidad al formar una familia.

Por ahora, no existe una fecha oficial para la boda, pero todo apunta a que, cuando llegue el momento, Harry Styles y Zoë Kravitz apostarán por una celebración tan auténtica y discreta como la historia de amor que han decidido mantener lejos de los reflectores.

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Zoe Kravitz Harry Styles

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