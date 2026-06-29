¿Dónde se casarán Harry Styles y Zoë Kravitz? Esta ciudad cobra fuerza para su boda

Una pareja que prefiere vivir el compromiso lejos del reflector

Pese a la emoción que generó su compromiso, fuentes cercanas han insistido en que la boda no es una prioridad inmediata. En mayo, People publicó que Zoë está disfrutando esta etapa sin obsesionarse con los preparativos y que ambos prefieren avanzar a su propio ritmo.

La actriz incluso fue vista apoyando a Harry durante el arranque de su gira Together Together en Ámsterdam, una muestra más de la discreta relación que han construido desde que comenzaron a salir en agosto de 2025.

Harry, por su parte, ya había dejado claro meses atrás que formar una familia era parte de su proyecto de vida. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el cantante confesó que, tras hacer una reflexión sobre su futuro, entendió que quería construir relaciones duraderas, casarse y convertirse en padre.

Esa visión también inspiró American Girls, una canción nacida después de ver cómo varios de sus amigos encontraban estabilidad al formar una familia.

Por ahora, no existe una fecha oficial para la boda, pero todo apunta a que, cuando llegue el momento, Harry Styles y Zoë Kravitz apostarán por una celebración tan auténtica y discreta como la historia de amor que han decidido mantener lejos de los reflectores.