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Espectáculos

¿Reconciliación a la vista? Blake Lively podría estar invitada a la boda de Taylor Swift tras meses de distanciamiento

Taylor Swift habría retomado el contacto con Blake Lively en medio de conversaciones informales y la posible invitación a su boda con Travis Kelce.
dom 21 junio 2026 01:00 PM
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Taylor Swift y Blake Lively (Getty Images)

Taylor Swift y Blake Lively estarían dando pasos hacia una reconciliación tras varios meses de distanciamiento, en medio de rumores que apuntan a un posible reencuentro en la boda de la cantante con Travis Kelce.

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Taylor Swift y Blake Lively retoman el contacto tras meses de distanciamiento

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, Taylor Swift y Blake Lively habrían retomado el contacto recientemente. Una fuente cercana señaló que “han hablado por teléfono”, lo que marcaría el inicio de un acercamiento tras la tensión entre ellas.

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Blake Lively, Gigi Hadid y Taylor Swift (Instagram)

“Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida”, explicó la fuente.

Otra persona consultada añadió que el proceso de reconciliación estaría avanzando poco a poco: “Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Blake se está reintegrando poco a poco ahora que Taylor está cambiando de opinión”.

Blake Lively estaría invitada a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El posible reencuentro tendría como escenario la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce, programada para el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Según reportes, Blake Lively ya tendría incluso un vestido preparado para el evento.

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Taylor Swift y Blake Lively en el Superbowl 2025 (Getty Images)

Una tercera fuente aseguró que la actriz no se quiere quedar fuera: “No quiere que se la vea como si no fuera a la boda porque su imagen es muy importante para ella”.

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Entre los invitados que también se espera que asistan figuran Zoë Kravitz, Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn, Suki Waterhouse, Benson Boone y las hermanas Haim, entre otros famosos.

El distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively

En mayo se había informado que Taylor Swift no planeaba invitar a Blake Lively tras el distanciamiento derivado de la disputa legal vinculada a la película It Ends With Us. Sin embargo, posteriormente surgieron versiones que apuntaban a un cambio de postura.

Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
Taylor Swift (Getty Images)

Una fuente indicó entonces que había “muchas más posibilidades” de que Lively recibiera invitación, especialmente tras el cierre del caso de acoso sexual relacionado con Justin Baldoni.

La relación entre ambas se habría fracturado cuando Lively involucró a Swift en su conflicto legal con Baldoni, refiriéndose a su círculo cercano como sus “dragones” y solicitando apoyo durante el desarrollo de la producción.

Documentos judiciales revelados posteriormente mostraron mensajes privados que evidenciaban intentos de reconciliación por parte de Lively, aunque el distanciamiento ya estaba avanzado.

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Taylor Swift Blake Lively

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