¿Reconciliación a la vista? Blake Lively podría estar invitada a la boda de Taylor Swift tras meses de distanciamiento

Taylor Swift y Blake Lively retoman el contacto tras meses de distanciamiento

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, Taylor Swift y Blake Lively habrían retomado el contacto recientemente. Una fuente cercana señaló que “han hablado por teléfono”, lo que marcaría el inicio de un acercamiento tras la tensión entre ellas.

Blake Lively, Gigi Hadid y Taylor Swift (Instagram)

“Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida”, explicó la fuente.

Otra persona consultada añadió que el proceso de reconciliación estaría avanzando poco a poco: “Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Blake se está reintegrando poco a poco ahora que Taylor está cambiando de opinión”.

Blake Lively estaría invitada a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El posible reencuentro tendría como escenario la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce, programada para el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Según reportes, Blake Lively ya tendría incluso un vestido preparado para el evento.

Taylor Swift y Blake Lively en el Superbowl 2025 (Getty Images)

Una tercera fuente aseguró que la actriz no se quiere quedar fuera: “No quiere que se la vea como si no fuera a la boda porque su imagen es muy importante para ella”.