Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Lecciones de estilo según Inés García, novia de Lamnine Yamal

Inés es una de las wags más famosas de la cancha, novia de Lamine Yamal jugador del equipo que gano la copa del mundo este 2026.
mié 29 julio 2026 04:08 PM
Añadir Quién en Google
Ines garcia.jpg
Inés García, un estilo impecable y que todas amamos. ((@ineesgaarcia))

Este mundial no solo se trató de competir y anotar goles por la copa del mundo. También conocimos y vimos en acción a las novias y esposas más icónicas del momento . Aquellas que, como Georgina Rodríguez y Tini Stoessel, tienen un estilo único que no pasa desapercibido. Sin embargo, esta vez la que tiene toda nuestra atención es Inés García.

La actual novia del español Lamine Yamal nos ha sorprendido con un estilo impecable, logrado con prendas que también pueden formar parte de nuestro clóset. Desde camisas básicas hasta sets veraniegos. Quédate aquí para saber cuáles son las piezas clave que lleva la sevillana a todos lados y que tú también puedes tener.

Publicidad

El fabuloso estilo de Inés García y que prendas necesitamos

Inés García tiene un estilo que amamos y nos tiene obsesionadas. Se caracteriza por ser básico, effortless y súper girly. Si te gusta cómo se viste y eres fan de sus looks, comienza comprando estas prendas y arma outfits únicos y sencillos para este verano.

Blusas off the shoulder

Muchos looks de Inés se caracterizan por contener blusas off the shoulder y estas piezas sin duda son un must en su clóset y también lo pueden ser en el tuyo. Perfectas para esta temporada de verano, ya sea para salir a caminar en la mañana o una cena al atardecer. Acompaña estas blusas con jeans, shorts o faldas que se adapten a tu gusto y estilo.

Ines Garcia blusa strapless.jpg
Las blusas strapless son perfectas para elevar cualquier look y darle ese toque único que todas amamos. ((@ineesgaarcia))

Publicidad

Tank tops en diferentes colores

Las tank tops son de las mejores prendas que podemos tener en nuestro clóset e Inés lo sabe. Puedes empezar por una en blanco o colores neutros; son un buen básico para cualquier día. O si quieres puedes arriesgar con colores vibrantes que le den ese pop de color a tus looks.

Rompevientos en tendencia

Claro que ella no puede quedarse atrás con las tendencias y sin duda las lleva de la mejor manera. Los rompevientos están súper trendy esta temporada y esta es la señal para que compres el tuyo. Inés los lleva en colores neutros y texturas lisas, pero logra que se vuelvan en el statement piece del outfit y tu también lo puedes hacer.

Rompevientos Inés García.jpg
Los rompevientos son el complemento ideal para estas tardes de verano. ((@ineesgaarcia))

Publicidad

Jeans de mezclilla

El básico que todas necesitamos y que todas tenemos. Ella normalmente opta por jeans rectos de mezclilla en azul claro, negro y algunas veces blanco. Aunque todas tenemos jeans en nuestro clóset, no todas tenemos esos jeans que van perfecto con cualquier look y esa es la clave. Es tu momento de comprar ese par que te quede perfecto y se alinee a tu estilo.

Jeans ines garcia.jpg
Un buen par de jeans serán siempre el aliado perfecto para un gran outfit. ((@ineesgaarcia))

Loafers clásicos

Después de meses y años de amar los tenis tenemos de vuelta los loafers y zapatos planos. Aunque amamos la comodidad de unos buenos tenis y más cuando son perfectos para cualquier outfit, los mocasines sí o sí tienen que ser parte de tu colección. También son perfectos para cualquier look siempre y cuando los sepas stylear, una vez que logres hacerlo, los vas a amar.

Loafers ines garcia.jpg
Loafers y jeans, the perfect combo. Es tu momento de sumar unos a tu colección. ((@ineesgaarcia))

Tags

Lamine Yamal Moda Tendencias

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad