Lecciones de estilo según Inés García, novia de Lamnine Yamal

Este mundial no solo se trató de competir y anotar goles por la copa del mundo. También conocimos y vimos en acción a las novias y esposas más icónicas del momento . Aquellas que, como Georgina Rodríguez y Tini Stoessel, tienen un estilo único que no pasa desapercibido. Sin embargo, esta vez la que tiene toda nuestra atención es Inés García.

La actual novia del español Lamine Yamal nos ha sorprendido con un estilo impecable, logrado con prendas que también pueden formar parte de nuestro clóset. Desde camisas básicas hasta sets veraniegos. Quédate aquí para saber cuáles son las piezas clave que lleva la sevillana a todos lados y que tú también puedes tener.