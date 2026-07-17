Dentro y fuera de la cancha, Lamine Yamal vive uno de los mejores momentos de su vida. Mientras el joven futbolista brilla con la Selección de España en el Mundial 2026, su historia de amor con Inés García también ha despertado el interés. La influencer española se ha convertido en una presencia constante en las tribunas, donde no deja de apoyar al delantero del FC Barcelona.
¿Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal? La influencer que conquistó a la estrella del Mundial 2026
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Aunque muchos conocieron a la pareja cuando comenzaron a aparecer juntos, su romance inició meses antes y se desarrolló lejos de los reflectores. La propia Inés ha explicado que primero construyeron una relación a través de redes sociales antes de conocerse en persona.
Inés García es una influencer española de 21 años, originaria de Sevilla, que ha construido una sólida comunidad en Instagram y TikTok gracias a sus contenidos sobre moda, belleza, estilo de vida y viajes. Actualmente suma cientos de miles de seguidores, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido con mayor crecimiento en España.
Además de colaborar con distintas marcas de moda y cosmética, ha asistido a eventos como los Cosmopolitan Influencer Awards y los Woman Sport Awards, consolidando su presencia en la industria digital. En entrevistas también ha hablado sobre la presión que implica la exposición en redes sociales y la importancia de mantener un estilo de vida saludable.
Actualmente suma más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde comparte desde looks hasta colaboraciones con marcas de moda y cuidado personal.
Así comenzó la historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García
Los rumores sobre una relación surgieron en abril de 2026, cuando ambos fueron vistos juntos en un restaurante de Sitges. Poco después compartieron unas vacaciones en Grecia y, finalmente, hicieron oficial su romance al aparecer juntos en la cena de celebración del título de Liga del FC Barcelona, en mayo.
Lejos de tratarse de un romance improvisado, Inés reveló que llevaban tiempo conociéndose y hablando antes de dar el siguiente paso.
"Seguramente esperéis una historia de amor perfecta, pero no", comentó al recordar que su relación nació de largas conversaciones en redes sociales antes de verse cara a cara.
Desde entonces, la influencer ha acompañado al futbolista en varios partidos del Mundial 2026, donde suele lucir la camiseta de España con el nombre y número de Yamal. En sus redes sociales comparte mensajes de apoyo, mientras el delantero no ha dudado en responder públicamente a sus muestras de cariño.
El apoyo de Inés durante el Mundial 2026
Durante la Copa del Mundo, Inés García se ha convertido en una de las personas más cercanas a Lamine Yamal. Ha viajado para acompañarlo en distintos encuentros y recientemente celebró con él su cumpleaños número 19, compartiendo imágenes inéditas de la pareja que rápidamente se hicieron virales.
Su presencia constante en las gradas y el cariño que ambos muestran en redes sociales han hecho que muchos aficionados la consideren uno de los grandes apoyos emocionales del futbolista en el torneo.
Mientras Lamine Yamal continúa escribiendo su propia historia en el futbol mundial, Inés García también gana protagonismo como una de las influencers españolas del momento y como la mujer que acompaña a una de las mayores promesas del deporte internacional.