¿Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal? La influencer que conquistó a la estrella del Mundial 2026

¿Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal?

Aunque muchos conocieron a la pareja cuando comenzaron a aparecer juntos, su romance inició meses antes y se desarrolló lejos de los reflectores. La propia Inés ha explicado que primero construyeron una relación a través de redes sociales antes de conocerse en persona.

Inés García es una influencer española de 21 años, originaria de Sevilla, que ha construido una sólida comunidad en Instagram y TikTok gracias a sus contenidos sobre moda, belleza, estilo de vida y viajes. Actualmente suma cientos de miles de seguidores, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido con mayor crecimiento en España.

Inés García y Lamine Yamal. (Instagram)

Además de colaborar con distintas marcas de moda y cosmética, ha asistido a eventos como los Cosmopolitan Influencer Awards y los Woman Sport Awards, consolidando su presencia en la industria digital. En entrevistas también ha hablado sobre la presión que implica la exposición en redes sociales y la importancia de mantener un estilo de vida saludable.

Actualmente suma más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde comparte desde looks hasta colaboraciones con marcas de moda y cuidado personal.