‘Proyecto Final’: la nueva serie de Netflix que mezcla amor juvenil y thriller… y coquetea con el ‘microdrama’

Protagonizada por Daniela Martínez y Tristán Maze, este nuevo “teen drama” de Netflix —que ya está disponible en la plataforma— es una apuesta diferente, que busca impactar de forma rápida y contundente (la temporada es de 20 episodios y ninguno dura más de 10 minutos) con una historia que mezcla lo cotidiano y los temas de actualidad con el suspenso.

'Proyecto Final': el nuevo 'teen drama' mexicano de Netflix, protagonizado por Daniela Martínez y Tristán Maze (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

¿'Proyecto Final' es un 'microdrama'?

Si bien no es un “microdrama” en el sentido estricto (porque no se presenta en formato vertical y sus capítulos sobrepasan los tres minutos), la agilidad con que se presenta la serie la convierte en una historia ideal para maratonear.

Tamara y Xavi son la pareja protagónica de 'Proyecto Final', disponible en Netflix (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

En total, los 20 episodios de Proyecto Final suman 2:48 horas (y puedes descontar lo que duran los créditos).

¿De qué se trata ‘Proyecto Final’ el nuevo 'teen drama' mexicano de Netflix?

Nueva escuela, viejos secretos y un amor inesperado entre el “chico popular” y la “chica rara”. Una cuenta anónima en redes no deja de acosar a Tamara, pero ¿hasta dónde llegará ella para dejar de ser una víctima cuando las amenazas se vuelven reales?

La premisa de Proyecto Final parece la de cualquier otra de las series juveniles de Netflix que integran elementos de thriller, suspenso, narrativas de crimen o venganzas para retorcer el de por sí volátil universo de la adolescencia.

Sin embargo, al contar con una estructura que no da tiempo para parpadear, por lo que es ideal para maratonear en un solo día, la historia se plantea como un nuevo modelo de ficción dirigido para la generación que carece de lapsos de atención prolongados, pero que todos podemos disfrutar.