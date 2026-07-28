11 K-dramas de Netflix que redefinen las series juveniles y exploran el lado más oscuro de la adolescencia

Esta selección de K-dramas combina la vida escolar con algunos de los conflictos más oscuros que podrían enfrentar los jóvenes en situaciones extremas.

1. 'Estamos muertos' (2022)

Protagonistas: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon.

Un experimento científico convierte a los estudiantes de una preparatoria en víctimas de un brote zombi.

'Estamos muertos', serie de Netflix (Cortesía: Netflix)

Los sobrevivientes deben escapar mientras enfrentan la pérdida de sus amigos, el miedo y las tensiones que ya existían dentro de la escuela.

La serie utiliza el horror para abordar el acoso escolar, la exclusión y la presión social.

2. 'Un héroe débil' (2022)

Protagonistas: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook, Hong Kyung.

Yeon Si-eun parece un estudiante incapaz de defenderse, pero utiliza su inteligencia para enfrentar a los agresores de su escuela.

'Un héroe débil', serie de Netflix (Cortesía: Netflix)

La historia explora la violencia sistemática entre adolescentes, la amistad y las consecuencias físicas y emocionales del bullying.

3. 'La chica nueva' (2018)

Protagonistas: Chicha Amatayakul.

Aunque es una producción tailandesa y no surcoreana, su distribución global en Netflix la convirtió en una de las series asiáticas más influyentes del género.

Nanno llega a diferentes escuelas para exponer los secretos, abusos y actos de corrupción cometidos por estudiantes, profesores y directivos.

Cada episodio presenta una historia independiente con un tono cercano al thriller psicológico.