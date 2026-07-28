11 K-dramas de Netflix que redefinen las series juveniles y exploran el lado más oscuro de la adolescencia

Los "teen dramas"se han asociado tradicionalmente con historias románticas ambientadas en escuelas y universidades.
Sin embargo, una nueva generación de producciones surcoreanas llevó ese formato hacia territorios más complejos y ahora existe un universo de k-dramas juveniles que incorporan violencia escolar, acoso, asesinatos, zombis, venganza, corrupción, salud mental y desigualdad social.
Netflix impulsó la creación y/o distribución de muchas de estas series, que demuestran que la adolescencia también puede ser el escenario de thrillers y relatos de supervivencia.
Publicidad
Esta selección de K-dramas combina la vida escolar con algunos de los conflictos más oscuros que podrían enfrentar los jóvenes en situaciones extremas.
1. 'Estamos muertos' (2022)
Protagonistas: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon.
Un experimento científico convierte a los estudiantes de una preparatoria en víctimas de un brote zombi.
Los sobrevivientes deben escapar mientras enfrentan la pérdida de sus amigos, el miedo y las tensiones que ya existían dentro de la escuela.
La serie utiliza el horror para abordar el acoso escolar, la exclusión y la presión social.
2. 'Un héroe débil' (2022)
Protagonistas: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook, Hong Kyung.
Yeon Si-eun parece un estudiante incapaz de defenderse, pero utiliza su inteligencia para enfrentar a los agresores de su escuela.
La historia explora la violencia sistemática entre adolescentes, la amistad y las consecuencias físicas y emocionales del bullying.
3. 'La chica nueva' (2018)
Protagonistas: Chicha Amatayakul.
Aunque es una producción tailandesa y no surcoreana, su distribución global en Netflix la convirtió en una de las series asiáticas más influyentes del género.
Nanno llega a diferentes escuelas para exponer los secretos, abusos y actos de corrupción cometidos por estudiantes, profesores y directivos.
Cada episodio presenta una historia independiente con un tono cercano al thriller psicológico.
Publicidad
4. 'Duty After School' (2023)
Protagonistas: Shin Hyun-soo, Kim Ki-hae, Choi Moon-hee.
Los alumnos de preparatoria reciben entrenamiento militar cuando misteriosas criaturas aparecen sobre Corea del Sur.
Lo que comienza como una rutina escolar termina en una lucha por la supervivencia que pone a prueba la confianza y el sentido de responsabilidad de los adolescentes.
5. 'Extracurricular' (2020)
Protagonistas: Kim Dong-hee, Park Ju-hyun, Jung Da-bin, Nam Yoon-su.
Un estudiante ejemplar administra en secreto una organización criminal para financiar su educación.
Cuando varios compañeros descubren su doble vida, la situación deriva en extorsión, violencia y homicidios.
La serie analiza la presión económica y las decisiones extremas que pueden tomar los jóvenes.
6. 'Revenge of Others' (2022)
Protagonistas: Shin Ye-eun, Lomon.
Una estudiante investiga la muerte de su hermano gemelo dentro de su escuela.
En el proceso descubre una red de abusos y agresiones mientras otro alumno comienza a ejecutar actos de venganza contra quienes intimidan a sus compañeros.
7. 'Night Has Come' (2023)
Protagonistas: Lee Jae-in, Kim Woo-seok, Choi Ye-bin.
Durante un retiro escolar, un grupo de estudiantes queda atrapado en un juego similar al "Mafia", donde cada decisión puede costar una vida.
La paranoia y las alianzas revelan los conflictos ocultos entre los compañeros.
Publicidad
8. 'Class of Lies' (Mr. Temporary, 2019)
Protagonistas: Yoon Kyun-sang, Geum Sae-rok.
Tras un asesinato que involucra a estudiantes de una escuela de élite, un abogado se infiltra como profesor para descubrir la verdad.
La serie retrata la competencia académica, los privilegios y la corrupción institucional.
9. 'Solomon's Perjury' (2016)
Protagonistas: Kim Hyun-soo, Seo Ji-hoon, Jang Dong-yoon.
Después del aparente suicidio de un estudiante, sus compañeros organizan un juicio escolar para determinar qué ocurrió realmente.
La investigación expone mentiras, acoso y el silencio de las autoridades educativas.
10. 'How to Buy a Friend' (2020)
Protagonistas: Lee Shin-young, Shin Seung-ho, Kim So-hye.
Un estudiante introvertido termina relacionado con un joven conocido por su historial de violencia.
La amistad entre ambos revela secretos del pasado, casos de intimidación y conflictos familiares que alteran la vida escolar.
11. 'Bitch X Rich' (2023)
Protagonistas: Lee Eun-saem, Yeri, Lee Jong-hyuk.
Una alumna de origen humilde se convierte en la única testigo de un intento de homicidio y obtiene una beca para ingresar a una exclusiva preparatoria.
Ahí descubre una red de manipulación, violencia y luchas de poder entre los estudiantes más influyentes.
Del romance escolar al thriller psicológico
Series como Boys Over Flowers, The Heirs o Dream High consolidaron el drama juvenil surcoreano con historias centradas en el primer amor, la amistad y las diferencias sociales.
La siguiente generación de producciones mantuvo el escenario escolar, pero sustituyó los triángulos amorosos por investigaciones criminales, violencia extrema, epidemias, conspiraciones y dilemas morales.
Títulos como Estamos muertos, Héroe débil y Extracurricular muestran que el mayor peligro para sus protagonistas no siempre proviene de un asesino o de un monstruo, sino de problemas cotidianos como el acoso escolar, la presión académica, la desigualdad económica o la indiferencia de los adultos.
El resultado es un tipo de "teen drama" más cercano al thriller, al cine de supervivencia y al suspenso psicológico.
K-dramas juveniles: El lado más oscuro de la adolescencia
A diferencia de muchas producciones juveniles occidentales, estos k-dramas suelen utilizar el crimen, el horror o la acción como una herramienta para cuestionar problemas sociales presentes en el sistema educativo y en la vida familiar.
La violencia escolar, la competencia extrema por el éxito académico, la corrupción institucional y el aislamiento emocional aparecen de forma recurrente como detonantes de las historias.
El fenómeno también demuestra cómo el entretenimiento surcoreano amplió el alcance del "teen drama", un género que dejó de enfocarse únicamente en el romance adolescente para convertirse en un espacio donde conviven el misterio, el thriller, el terror y, en especial, la crítica social.