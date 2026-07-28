‘Élite’, ‘Ctrl+Z’ y otras 13 series de Netflix que llevaron el ‘teen drama’ a niveles insospechados
Netflix se ha vuelto experto en transformar las series juveniles en universos que rayan en el thriller e, incluso, el terror, al explorar los claroscuros de la adolescencia más allá del romance y la vida escolar.
Las historias de preparatoria y secundaria dejaron de girar únicamente en torno a romances, rivalidades y fiestas. Durante la última década, Netflix impulsó una nueva generación de series juveniles que combinaron los códigos clásicos del “teen drama” con asesinatos, desapariciones, hackers, sectas, secretos familiares y conspiraciones.
El resultado es un subgénero que acerca los conflictos adolescentes al thriller y al misterio criminal, con producciones provenientes de todos los rincones del mundo.
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Las series juveniles de Netflix en español son prueba de que más allá de los temas universales retratados en las historias sobre adolescentes, son la creatividad de los guionistas y la sensibilidad y carisma de los elencos lo que inyecta una energía única a cada una de estas producciones.
La española Élite y la mexicana Ctrl+Z destacan dentro de la oferta de este género en la plataforma de streaming pero no están solas.
1. 'Élite' (España, 2018)
Protagonistas: Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Claudia Salas, Arón Piper, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Danna.
Tres estudiantes becados ingresan al exclusivo colegio "Las Encinas". Las diferencias sociales desencadenan una cadena de conflictos que culmina en un asesinato.
Cada temporada suma nuevos personajes y otro crimen por resolver, mientras explora relaciones sentimentales, excesos, ambición y abuso de poder en una escuela a la que acuden adolescentes de las altas esferas de la sociedad española.
2. 'Ctrl+Z' (Control Z) (México, 2020)
Protagonistas: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García.
Un hacker comienza a revelar los secretos de los alumnos durante el ciclo escolar en el ficticio Colegio Nacional.
Sofía, una estudiante con gran capacidad de observación, intenta descubrir su identidad mientras la escuela queda envuelta en chantajes, accidentes y homicidios.
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3. 'One of Us Is Lying' (Estados Unidos, 2021)
Protagonistas: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, Cooper van Grootel.
Cinco estudiantes entran juntos a un castigo escolar, pero solo cuatro salen con vida.
Los sobrevivientes se convierten en sospechosos mientras intentan demostrar su inocencia y descubrir al verdadero responsable.
4. 'Blood & Water' (Sudáfrica, 2020)
Protagonistas: Ama Qamata, Khosi Ngema, Gail Mabalane.
Una adolescente sospecha que una popular compañera de una prestigiosa preparatoria podría ser la hermana que desapareció cuando ambas eran niñas.
La investigación destapa una red de mentiras, delitos y secretos familiares.
5. 'Get Even' (Reino Unido, 2020)
Protagonistas: Kim Adis, Bethany Antonia, Jessica Alexander, Mia McKenna-Bruce.
Cuatro alumnas forman un grupo secreto para desenmascarar a los agresores de su escuela privada.
Su plan cambia cuando uno de los estudiantes aparece asesinado y ellas quedan relacionadas con el crimen.
6. 'A Good Girl's Guide to Murder' (Reino Unido, 2024)
Protagonistas: Emma Myers, Zain Iqbal, Asha Banks.
Como parte de un proyecto escolar, una estudiante reabre un caso de asesinato ocurrido años atrás porque cree que el supuesto culpable fue acusado injustamente.
La investigación pone en riesgo a quienes conocen la verdad.
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7. 'School Tales: The Series' (Tailandia, 2022)
Protagonistas: Kay Lertsittichai, Siwat Jumlongkul y elenco coral.
Ocho historias independientes trasladan leyendas urbanas al entorno escolar. Fantasmas, desapariciones y muertes inexplicables convierten las aulas en escenarios de horror y misterio.
8. 'The A List' (Reino Unido, 2018)
Protagonistas: Lisa Ambalavanar, Ellie Duckles, Rosie Dwyer.
Un campamento de verano se transforma en un lugar inquietante tras la llegada de una misteriosa joven.
Los adolescentes descubren que la isla oculta fenómenos sobrenaturales y secretos mortales.
9. 'Detention' (Taiwán, 2020)
Protagonistas: Lingwei Lee, Han Ning.
Ambientada en una escuela durante el periodo de la Ley Marcial en Taiwán, mezcla drama juvenil con horror psicológico mientras los estudiantes enfrentan desapariciones, persecución política y sucesos sobrenaturales.
10. 'Deadly Class' (Estados Unidos, disponible en Netflix en varios mercados)
Protagonistas: Benjamin Wadsworth, Lana Condor, María Gabriela de Faría.
Un adolescente ingresa a una academia donde los hijos de organizaciones criminales reciben entrenamiento.
La convivencia escolar se mezcla con conspiraciones, asesinatos y luchas entre clanes.
11. 'The Society' (Estados Unidos, 2019)
Protagonistas: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy.
Un grupo de estudiantes regresa de una excursión y descubre que todos los adultos desaparecieron.
Mientras intentan organizar una nueva sociedad, enfrentan asesinatos, luchas por el poder y múltiples incógnitas sobre lo ocurrido.
12. 'Merlina' (Estados Unidos, 2022)
Protagonistas: Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan, Percy Hynes White.
Aunque transcurre en una academia para jóvenes con habilidades sobrenaturales, la serie conserva muchos elementos del drama escolar.
Merlina, integrante de la Familia Adams, investiga una serie de asesinatos mientras descubre secretos ligados a su familia y a la escuela donde estudia.
13. 'Adolescencia': la miniserie que llevó el teen drama al terreno del drama criminal
Entre todas las producciones juveniles recientes, pocas generaron un impacto comparable al de Adolescencia.
Estrenada en 2025, la miniserie británica de cuatro episodios prescinde de los elementos tradicionales del "teen drama" —como los romances o la vida social escolar— para centrar su historia en las consecuencias de un crimen cometido por un adolescente y en las preguntas que surgen alrededor de la violencia juvenil.
'Adolescencia': Una historia contada desde las consecuencias
La trama comienza cuando Jamie Miller, un estudiante de 13 años, es detenido como principal sospechoso del asesinato de una compañera de escuela.
A partir de ese momento, la serie reconstruye los hechos desde distintas perspectivas: la familia del estudiante, la investigación policial, el sistema judicial y el entorno escolar.
En lugar de plantear un misterio sobre la identidad del responsable, la historia se concentra en entender qué factores pudieron conducir al crimen y cómo impacta en todos los involucrados.
La serie explora temas como la masculinidad adolescente, el acoso escolar, el aislamiento, la influencia de las comunidades digitales y la desconexión entre jóvenes y adultos.
Stephen Graham, además de protagonizar la serie, participó como cocreador del programa junto con el guionista Jack Thorne, reconocido por trabajos como His Dark Materials y la obra Harry Potter and the Cursed Child.
La 'manósfera', el fenómeno que inspiró la miniserie 'Adolescencia'
Aunque la historia de Jamie Miller es ficticia, sus creadores explicaron que nació a partir del incremento de casos reales de violencia protagonizada por adolescentes en el Reino Unido.
También tomaron como referencia el debate sobre la llamada "Machósfera", las comunidades misóginas presentes en internet, la radicalización de algunos jóvenes a través de redes sociales y el impacto que estas dinámicas tienen en la construcción de la identidad masculina.
La serie evita recrear un caso específico y, en cambio, construye una ficción que reúne elementos presentes en diversos hechos documentados por la prensa británica durante los últimos años.
Netflix y los nuevos ‘teen dramas’: la evolución de las series juveniles
Producciones como Beverly Hills, 90210,The O.C. y Gossip Girl consolidaron el drama adolescente televisivo, en las décadas de los noventa y los primeros 2000, al centrar sus historias en amistades, romances, diferencias sociales y conflictos familiares.
Netflix y otras plataformas retomaron esa estructura, pero añadieron elementos propios del thriller: homicidios, desapariciones, investigaciones policiales, hackers, chantajes, cultos y conspiraciones.
Series como Élite, Ctrl+Z, One of Us Is Lying y Blood & Water convierten a los propios estudiantes en detectives, sospechosos o víctimas, lo que acerca sus tramas al formato del "whodunit" y mantiene un misterio central durante toda la temporada.
Del cine 'slasher' a las series juveniles
La mezcla entre adolescentes y asesinatos tampoco nació en la televisión. Hollywood desarrolló esa fórmula desde finales de los años setenta con el subgénero "slasher", donde estudiantes enfrentaban a asesinos enmascarados o criminales seriales.
Películas como Noche de graduación (Prom Night, 1980), San Valentín Sangriento (My Bloody Valentine, 1981), Scream (1996) y Sé Lo que Hicieron el Verano Pasado (1997) demostraron que los conflictos juveniles podían convivir con el suspenso y el crimen.
Las series de Netflix trasladaron esa combinación al formato episódico, lo que permitió desarrollar relaciones sentimentales, conflictos escolares y misterios de larga duración sin abandonar el tono propio del "teen drama".