‘Élite’, ‘Ctrl+Z’ y otras 13 series de Netflix que llevaron el ‘teen drama’ a niveles insospechados

Las series juveniles de Netflix en español son prueba de que más allá de los temas universales retratados en las historias sobre adolescentes, son la creatividad de los guionistas y la sensibilidad y carisma de los elencos lo que inyecta una energía única a cada una de estas producciones.

La española Élite y la mexicana Ctrl+Z destacan dentro de la oferta de este género en la plataforma de streaming pero no están solas.

1. 'Élite' (España, 2018)

Protagonistas: Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Claudia Salas, Arón Piper, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Danna.

Tres estudiantes becados ingresan al exclusivo colegio "Las Encinas". Las diferencias sociales desencadenan una cadena de conflictos que culmina en un asesinato.

'Élite' es una de las series juveniles de Netflix que han redefinido el género del 'teen drama' (Cortesía / Netflix)

Cada temporada suma nuevos personajes y otro crimen por resolver, mientras explora relaciones sentimentales, excesos, ambición y abuso de poder en una escuela a la que acuden adolescentes de las altas esferas de la sociedad española.

2. 'Ctrl+Z' (Control Z) (México, 2020)

Protagonistas: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García.

Un hacker comienza a revelar los secretos de los alumnos durante el ciclo escolar en el ficticio Colegio Nacional.

Sofía, una estudiante con gran capacidad de observación, intenta descubrir su identidad mientras la escuela queda envuelta en chantajes, accidentes y homicidios.