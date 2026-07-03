Shorts para hombre: La nueva tendencia muy al estilo de Harry Styles

Cuando hablamos de estilos icónicos y en tendencia, Harry Styles es el primero en venir a nuestra mente como una de las referencias más influyentes para la moda. Sin temor a romper las reglas y apostar por siluetas únicas y experimentar con toda clase de estilos, el cantante se ha consolidado como uno de nuestros favoritos cuando se trata de tomar inspiración para nuestros looks.
Y es que con su nueva gira"Together, Together"con la cual está promocionando su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Harry ha tomado nueva inspiración para su styling: los shorts, los cuales se han convertido en una nueva tendencia para la moda masculina, convirtiéndolos en una de las piezas clave que no podrán faltar en el clóset de todo hombre en esta temporada para dejarnos en claro que, con la combinación adecuada, estos pueden convertirse en los protagonistas de cualquier look.
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Un look muy al estilo de Harry Styles
A lo largo de los años, Harry Styles no solo nos ha inspirado con su música, sino también con su estilo tan único, el cual nos muestra el lado más atrevido y cool de la moda al momento de elegir nuestro look y por el cual han surgido diferentes tendencias que nos han inspirado para experimentar con diferentes siluetas, texturas y colores que terminan por mostrarnos el lado más divertido y creativo de la moda.
Con estilos que van desde lo sartorial, así como sports y propuestas mucho más relajadas, es que Harry ha convertido a los shorts en la nueva referencia de su estilo, creando looks muy casuales y elegantes que nos muestran la versatilidad de esta prenda y el porqué debes apostar por ellos en esta temporada. Así que si eres tan fan de su estilo como nosotros, te compartimos a continuación algunas ideas para hacer de los shorts tu mejor aliado.
Un look clásico que nunca falla
Los clásicos nunca pasan de moda y Harry nos ha demostrado que los looks más memorables no siempre necesitan ser demasiado llamativos, así que si lo tuyo va por algo más minimalista, puedes optar por una camisa blanca, un short negro y un par de mocasines para crear el equilibrio perfecto entre la elegancia y la comodidad.
El short deportivo al estilo de Harry Styles
Si estás en busca de inspiración para un look mucho más relajado, esta propuesta será perfecta para ti, ya que la versatilidad de esta tendencia nos ha demostrado que los shorts deportivos también son capaces de darle ese plus de personalidad a tu look, y es que la clave está en equilibrar la estética sport con básicos, con la finalidad de lograr un styling que sea cómodo, pero que también luzca moderno y en temporada.
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El lado más relajado del traje
Una de nuestras inspiraciones favoritas para esta tendencia se encuentra en los looks donde un short de corte sartorial se convierte en el protagonista para reflejar el estilo tan icónico de Harry, y qué mejor manera de complementarlo que con una camisa, corbata y zapatos de piel que sin duda te ayudarán a lograr un look moderno y sofisticado que transforma el lado más clásico de la sastrería en algo más relajado y chic.
El lado más casual de Harry Styles
Y es que esta tendencia también tiene su lado más relajado, donde los shorts de mezclilla son el aliado perfecto para crear un look fresco y atemporal por el cual sí o sí podremos inspirarnos para llevarlo en esos dias donde buscamos estar más relax, así que puedes tomar inspo para combinar el denim con algunos básicos imprescindibles de tu closet para darle ese toque effortless a tu look, pero muy al estilo de Harry.
Así que sí, una vez más Harry Styles nos da una lección de estilo para dejarnos en claro en esta ocasión que los shorts se han convertido en nuestro nuevo aliado y, sobre todo, que nos confirma que el estilo no depende de seguir reglas, sino de encontrar prendas que sean versátiles, que nos hagan sentir cómodos y que sobre todo reflejen nuestra personalidad, siendo así que el cantante logra consolidar al short como uno de los imprescindibles para el clóset masculino en esta temporada.