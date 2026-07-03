Shorts para hombre: La nueva tendencia muy al estilo de Harry Styles

Un look muy al estilo de Harry Styles

A lo largo de los años, Harry Styles no solo nos ha inspirado con su música, sino también con su estilo tan único, el cual nos muestra el lado más atrevido y cool de la moda al momento de elegir nuestro look y por el cual han surgido diferentes tendencias que nos han inspirado para experimentar con diferentes siluetas, texturas y colores que terminan por mostrarnos el lado más divertido y creativo de la moda.

Con estilos que van desde lo sartorial, así como sports y propuestas mucho más relajadas, es que Harry ha convertido a los shorts en la nueva referencia de su estilo, creando looks muy casuales y elegantes que nos muestran la versatilidad de esta prenda y el porqué debes apostar por ellos en esta temporada.

Así que si eres tan fan de su estilo como nosotros, te compartimos a continuación algunas ideas para hacer de los shorts tu mejor aliado.

Durante sus más recientes conciertos, Harry Styles nos ha confirmado que el short sastre se ha convertido en mucho más que una prenda casual (@harry_lambert)

Un look clásico que nunca falla

Los clásicos nunca pasan de moda y Harry nos ha demostrado que los looks más memorables no siempre necesitan ser demasiado llamativos, así que si lo tuyo va por algo más minimalista, puedes optar por una camisa blanca, un short negro y un par de mocasines para crear el equilibrio perfecto entre la elegancia y la comodidad.

Harry Styles nos ha demostrado que la clave de toda tendencia está en los detalles y en cómo los hacemos parte de nuestro estilo. (Bermuda Massimo Dutti,$1,695 / Camisa Massimo Dutti,$1,695, massimodutti.com / Collar Dior,$13,000 / Bolsa Dior, dior.com / Loafers YSL,$27,885 ysl.com)

El short deportivo al estilo de Harry Styles

Si estás en busca de inspiración para un look mucho más relajado, esta propuesta será perfecta para ti, ya que la versatilidad de esta tendencia nos ha demostrado que los shorts deportivos también son capaces de darle ese plus de personalidad a tu look, y es que la clave está en equilibrar la estética sport con básicos, con la finalidad de lograr un styling que sea cómodo, pero que también luzca moderno y en temporada.