Brooks Nader, la modelo señalada como nueva pareja de Ben Affleck, rompe el silencio

La también estrella de reality y exconcursante de Dancing With the Stars fue vinculada con Ben Affleck tras su ruptura con Jennifer Lopez en 2024. Sin embargo, Brooks Nader respondió de manera tajante en en una publicación de la cuenta de Instagram Deuxmoi, en la que se aseguró: "A pesar de los informes de que Ben Affleck y Brooks Nader están 'saliendo', una fuente le dice exclusivamente a Deuxmoi que los dos 'nunca se han conocido'".

“Nunca lo he conocido en mi vida”, respon dió Brooks poniendo fin a los rumores.

La especulación sobre un posible romance entre Nader y Ben Affleck comenzó a circular después de que varias cuentas de entretenimiento en redes sociales aseguraran que la modelo y el actor estaban saliendo juntos. La historia se viralizó rápidamente, alimentada por el interés mediático en la vida amorosa de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer López.