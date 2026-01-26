Brooks Nader, la modelo señalada como nueva pareja de Ben Affleck, rompe el silencio

Tras semanas de especulación, la modelo estadounidense Brooks Nader rompió el silencio este fin de semana y habló de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Ben Affleck.
La también estrella de reality y exconcursante de Dancing With the Stars fue vinculada con Ben Affleck tras su ruptura con Jennifer Lopez en 2024. Sin embargo, Brooks Nader respondió de manera tajante en en una publicación de la cuenta de Instagram Deuxmoi, en la que se aseguró: "A pesar de los informes de que Ben Affleck y Brooks Nader están 'saliendo', una fuente le dice exclusivamente a Deuxmoi que los dos 'nunca se han conocido'".
“Nunca lo he conocido en mi vida”, respon dió Brooks poniendo fin a los rumores.
La especulación sobre un posible romance entre Nader y Ben Affleck comenzó a circular después de que varias cuentas de entretenimiento en redes sociales aseguraran que la modelo y el actor estaban saliendo juntos. La historia se viralizó rápidamente, alimentada por el interés mediático en la vida amorosa de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer López.
¿Quién es Brooks Nader?
Brooks Nader es una modelo estadounidense que alcanzó proyección internacional tras convertirse en una de las figuras más reconocidas de Sports Illustrated Swimsuit. Nacida en Luisiana, comenzó su carrera en el modelaje luego de ganar el concurso SI Swim Search, lo que la llevó a desfilar y protagonizar campañas para marcas de alto perfil, además de consolidarse como un rostro habitual en editoriales de moda y eventos del circuito fashion en Estados Unidos.
En los últimos años, Nader amplió su presencia mediática al participar en programas de entretenimiento como Dancing With the Stars, donde mostró una faceta más cercana y carismática que la acercó a un público más amplio. Su vida personal, incluidos su divorcio del empresario Billy Haire y posteriores relaciones, también ha sido foco de atención, convirtiéndola en una figura habitual de la prensa del espectáculo y las redes sociales.
Además, en el pasado se la ha vinculado con otros nombres de figuras públicas, como los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque ella misma ha señalado más de una vez que muchas de esas relaciones no pasaron de rumores mediáticos.