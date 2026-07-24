Chris Brown se declara culpable por agresión en un club de Londres; evitará enfrentar cargos más graves

Chris Brown se declaró culpable este viernes de un delito de “alteración violenta del orden público” ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por una agresión ocurrida en un club nocturno de la capital británica en febrero de 2023.
Vestido con un traje beige y corbata oscura, el intérprete de 37 años respondió "culpable" durante la audiencia.
Publicidad
Con esta declaración, evitará ser juzgado por los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos el de intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma, al considerar la botella utilizada en el ataque como tal.
La fiscal Claire Campbell informó que esos cargos, que Brown había rechazado en comparecencias anteriores, serán retirados formalmente en una fecha posterior.
La fiscalía describe un ataque sin provocación por parte de Chris Brown
Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que Chris Brown agredió sin provocación al productor musical Abraham Diaw dentro del exclusivo club Tape, ubicado en Hanover Square, en Londres.
Según la acusación, el cantante golpeó a la víctima en la cabeza con una botella de vidrio en dos ocasiones antes de perseguirla y continuar la agresión con puñetazos y patadas, en un establecimiento lleno de personas.
Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando Brown se encontraba en el Reino Unido como parte de una gira de conciertos.
Publicidad
El coach vocal de Chris Brown también se declaró culpable
En la misma audiencia compareció Omololu Akinlolu, coach vocal de Chris Brown, quien también aceptó su responsabilidad por el delito de alteración violenta del orden público.
Ambos conocerán su sentencia el próximo 26 de octubre, fecha fijada por el Tribunal de la Corona de Southwark.
Chris Brown estuvo detenido antes de obtener libertad bajo fianza
Chris Brown fue arrestado en mayo de 2026 en un hotel de lujo de Manchester, pocas horas después de llegar al Reino Unido en un avión privado.