Chris Brown se declara culpable por agresión en un club de Londres; evitará enfrentar cargos más graves

Con esta declaración, evitará ser juzgado por los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos el de intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma, al considerar la botella utilizada en el ataque como tal.

Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023 (Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shu/Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shu)

La fiscal Claire Campbell informó que esos cargos, que Brown había rechazado en comparecencias anteriores, serán retirados formalmente en una fecha posterior.

La fiscalía describe un ataque sin provocación por parte de Chris Brown

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que Chris Brown agredió sin provocación al productor musical Abraham Diaw dentro del exclusivo club Tape, ubicado en Hanover Square, en Londres.

Según la acusación, el cantante golpeó a la víctima en la cabeza con una botella de vidrio en dos ocasiones antes de perseguirla y continuar la agresión con puñetazos y patadas, en un establecimiento lleno de personas.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando Brown se encontraba en el Reino Unido como parte de una gira de conciertos.