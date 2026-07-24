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Espectáculos

Chris Brown se declara culpable por agresión en un club de Londres; evitará enfrentar cargos más graves

El cantante estadounidense aceptó su responsabilidad por una agresión ocurrida en un antro de Londres en 2023. La fiscalía retirará los cargos más graves y la sentencia se conocerá en octubre.
vie 24 julio 2026 06:40 PM
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Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023
Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023 (WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shut/WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shut)

Chris Brown se declaró culpable este viernes de un delito de “alteración violenta del orden público” ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por una agresión ocurrida en un club nocturno de la capital británica en febrero de 2023.

Vestido con un traje beige y corbata oscura, el intérprete de 37 años respondió "culpable" durante la audiencia.

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Con esta declaración, evitará ser juzgado por los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos el de intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma, al considerar la botella utilizada en el ataque como tal.

Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023
Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023 (Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shu/Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shu)

La fiscal Claire Campbell informó que esos cargos, que Brown había rechazado en comparecencias anteriores, serán retirados formalmente en una fecha posterior.

La fiscalía describe un ataque sin provocación por parte de Chris Brown

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que Chris Brown agredió sin provocación al productor musical Abraham Diaw dentro del exclusivo club Tape, ubicado en Hanover Square, en Londres.

Según la acusación, el cantante golpeó a la víctima en la cabeza con una botella de vidrio en dos ocasiones antes de perseguirla y continuar la agresión con puñetazos y patadas, en un establecimiento lleno de personas.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando Brown se encontraba en el Reino Unido como parte de una gira de conciertos.

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El coach vocal de Chris Brown también se declaró culpable

En la misma audiencia compareció Omololu Akinlolu, coach vocal de Chris Brown, quien también aceptó su responsabilidad por el delito de alteración violenta del orden público.

Ambos conocerán su sentencia el próximo 26 de octubre, fecha fijada por el Tribunal de la Corona de Southwark.

Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023
El coach vocal de Chris Brown también enfrenta cargos por el mismo caso (WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shut/WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shut)

Chris Brown estuvo detenido antes de obtener libertad bajo fianza

Chris Brown fue arrestado en mayo de 2026 en un hotel de lujo de Manchester, pocas horas después de llegar al Reino Unido en un avión privado.

Permaneció cerca de una semana en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza tras depositar una garantía de 5 millones de libras esterlinas.

El juez Tony Baumgartner le permitió continuar con la gira internacional que inició en junio en Amsterdam mientras avanzaba el proceso judicial.

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Chris Brown vive un nuevo episodio en su historial de violencia

Este caso vuelve a colocar el nombre de Chris Brown bajo el escrutinio de la opinón pública debido a sus antecedentes por violencia.

Chris Brown se declara culpable por el caso de agresión en un antro de Londres en 2023
La carrera de Chris Brown se ha visto ensombrecida por sus episodios de violencia (Leon Neal/Getty Images)

En 2009 fue declarado culpable de agredir físicamente a Rihanna, entonces su pareja, en uno de los casos más mediáticos de la industria musical.

El proceso que actualmente enfrenta en Reino Unido representa un nuevo capítulo en el historial legal del cantante, cuya sentencia definitiva se conocerá a finales de octubre.

Con información de AFP

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Chris Brown

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