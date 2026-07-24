Paramount acuerda postergar su fusión con Warner Bros.; ¿cómo le afecta a Donald Trump?
La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery permanecerá suspendida mientras se resuelve una demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 estados de Estados Unidos.
La decisión aplaza el cierre de una operación valuada en 110 mil millones de dólares que, de concretarse, daría origen a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento y medios del mundo.
El acuerdo para retrasar la transacción quedó formalizado este viernes en un escrito presentado ante un tribunal federal de California, después de que una jueza ordenó detener temporalmente la operación apenas dos días antes de que la Unión Europea otorgara una autorización condicionada a la compra.
Paramount pospone la operación hasta 2027
Como parte del acuerdo judicial, Paramount Skydance aceptó extender el plazo para concretar la fusión hasta junio de 2027, mientras continúa el proceso legal.
La administración del presidente Donald Trump había autorizado la operación el pasado 12 de junio sin imponer condiciones, lo que despejó inicialmente el camino para una de las mayores fusiones de la industria del entretenimiento en los últimos años.
Doce estados buscan bloquear la fusión
La demanda fue presentada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.
Los demandantes sostienen que la empresa resultante concentraría cerca del 27 % de la distribución de estrenos cinematográficos en salas y una proporción similar del mercado de licencias de canales de televisión por cable básico, lo que, a su juicio, reduciría la competencia y afectaría a consumidores y empresas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la suspensión temporal como "una victoria crucial" para hacer cumplir la legislación antimonopolio y proteger a las industrias del cine y la televisión mientras el caso sigue su curso.
¿Cómo beneficia a Donald Trump la fusión de Paramount y Warner Bros.?
El posible impacto de la fusión entre Paramount y Warner Bros. para Donald Trump puede ser político y mediático.
La operación colocaría bajo el control de la familia Ellison —cuyos vínculos con el presidente estadounidense son ampliamente conocidos— un conglomerado que reuniría activos como CBS, CNN, HBO Max, Warner Bros. Pictures y Paramount Pictures.
Medios estadounidenses han señalado que la principal preocupación no radica únicamente en la concentración del mercado, sino en la posibilidad de que cambie la línea editorial de algunas de las principales organizaciones periodísticas del país.
Larry Ellison , fundador de Oracle, ha respaldado públicamente a Trump durante años y mantiene una relación cercana con el mandatario. Su hijo, David Ellison, dirige Paramount Skydance y sería el principal responsable del nuevo grupo.
Desde que el Departamento de Justicia aprobó la operación en junio sin imponer condiciones, analistas y periodistas de medios como Los Angeles Times, The Guardian y Forbes han advertido que la combinación de CBS y CNN bajo un mismo propietario cercano a Trump podría traducirse en una cobertura menos confrontativa hacia la Casa Blanca, aunque David Ellison ha insistido en que respetará la independencia editorial.
La demanda presentada por 12 estados gobernados por demócratas mantiene viva esa discusión. Oficialmente, el litigio se centra en posibles violaciones a las leyes antimonopolio y en el peso que tendría la empresa fusionada en la distribución cinematográfica y la televisión por cable.
Sin embargo, el trasfondo político resulta inevitable porque Trump respaldó públicamente la transacción y su administración facilitó la aprobación regulatoria.
La decisión de Paramount de posponer el cierre de la fusión hasta que concluya el proceso judicial prolonga ahora un debate que rebasa lo económico y coloca en el centro la influencia que podrían ejercer los nuevos propietarios sobre algunos de los medios más influyentes de Estados Unidos.
Con información de AFP