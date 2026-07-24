Paramount acuerda postergar su fusión con Warner Bros.; ¿cómo le afecta a Donald Trump?

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery permanecerá suspendida mientras se resuelve una demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 estados de Estados Unidos.

La decisión aplaza el cierre de una operación valuada en 110 mil millones de dólares que, de concretarse, daría origen a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento y medios del mundo.

El acuerdo para retrasar la transacción quedó formalizado este viernes en un escrito presentado ante un tribunal federal de California, después de que una jueza ordenó detener temporalmente la operación apenas dos días antes de que la Unión Europea otorgara una autorización condicionada a la compra.

