Carlos Rivera volverá a ser papá. Así anunció la llegada de su primera hija

Carlos Rivera volverá a ser papá.

La noticia fue compartida por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con una emotiva fotografía publicada en Instagram. En la imagen aparecen las manos de la pareja y su hijo León sobre una manta rosa, acompañadas por un pequeño conjunto tejido, unos zapatitos de bebé, una rosa y el nombre "María" formado con pétalos.

Carlos Rivera volverá a ser papá (Instagram)

La instantánea simboliza la llegada de la nueva integrante de la familia y el debut de León como hermano mayor.

Junto a la publicación, el intérprete de “Te esperaba” expresó la emoción que vive junto a su familia al escribir: "Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Getty Images)

La publicación rápidamente se llenó de miles de mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes celebraron la noticia con la pareja.