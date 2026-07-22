MrBeast se casa en una exclusiva isla privada con Thea Booysen: Todos los detalles de la boda

MrBeast se casa en una exclusiva isla privada con Thea Booysen

El youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson , anunció que se casó con Thea Booysen, con quien mantiene una relación desde 2022. La noticia llegó a través de una publicación en Instagram en la que mostró las primeras fotografías de la ceremonia, imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de fans, creadores digitales y celebridades.

MrBeast y Thea Booysen (Instagram)

Junto a las fotos, el creador de contenido escribió: “Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”. Las imágenes muestran una celebración elegante e íntima, muy distinta al estilo extravagante de sus videos, con la pareja rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos.

La ceremonia se llevó a cabo en Necker Island, la exclusiva isla privada propiedad del empresario Richard Branson, ubicada en el Caribe. Según informó la revista People, alrededor de 70 invitados asistieron a la celebración, que se extendió durante varios días e incluyó actividades como snorkel, kitesurf y recorridos por la isla antes del enlace principal.

MrBeast y Thea Booysen (Instagram)

La boda fue oficiada por un amigo cercano de la familia que contaba con autorización ministerial para celebrar matrimonios. Para el gran día, Thea Booysen lució un vestido diseñado especialmente para ella por la firma Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast eligió un clásico esmoquin de Ralph Lauren.

Después de intercambiar sus votos, los recién casados protagonizaron su primer baile como matrimonio con “Die With a Smile”, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars que se ha convertido en uno de los mayores éxitos musicales de los últimos meses.

MrBeast y Thea Booysen (Instagram)

La celebración continuó con música en vivo, cenas privadas y diversas actividades recreativas para los invitados. Entre los platillos destacados estuvieron sushi, carne Wagyu y pescado fresco, mientras que el pastel de bodas fue de zanahoria, el favorito de Thea.