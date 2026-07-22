Lejos de los retos extremos y las producciones virales que lo han convertido en el creador de contenido más seguido del planeta, MrBeast decidió compartir con sus millones de seguidores un momento mucho más personal: su boda con Thea Booysen.
MrBeast se casa en una exclusiva isla privada con Thea Booysen: Todos los detalles de la boda
MrBeast se casa en una exclusiva isla privada con Thea Booysen
El youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson , anunció que se casó con Thea Booysen, con quien mantiene una relación desde 2022. La noticia llegó a través de una publicación en Instagram en la que mostró las primeras fotografías de la ceremonia, imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de fans, creadores digitales y celebridades.
Junto a las fotos, el creador de contenido escribió: “Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”. Las imágenes muestran una celebración elegante e íntima, muy distinta al estilo extravagante de sus videos, con la pareja rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos.
La ceremonia se llevó a cabo en Necker Island, la exclusiva isla privada propiedad del empresario Richard Branson, ubicada en el Caribe. Según informó la revista People, alrededor de 70 invitados asistieron a la celebración, que se extendió durante varios días e incluyó actividades como snorkel, kitesurf y recorridos por la isla antes del enlace principal.
La boda fue oficiada por un amigo cercano de la familia que contaba con autorización ministerial para celebrar matrimonios. Para el gran día, Thea Booysen lució un vestido diseñado especialmente para ella por la firma Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast eligió un clásico esmoquin de Ralph Lauren.
Después de intercambiar sus votos, los recién casados protagonizaron su primer baile como matrimonio con “Die With a Smile”, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars que se ha convertido en uno de los mayores éxitos musicales de los últimos meses.
La celebración continuó con música en vivo, cenas privadas y diversas actividades recreativas para los invitados. Entre los platillos destacados estuvieron sushi, carne Wagyu y pescado fresco, mientras que el pastel de bodas fue de zanahoria, el favorito de Thea.
Así comenzó la historia de amor de MrBeast y Thea Booysen
La pareja se conoció en 2022, cuando MrBeast viajó a Sudáfrica y asistió a una cena organizada por amigos en común. Fue allí donde coincidió por primera vez con Thea Booysen.
En entrevistas anteriores, la creadora de contenido recordó la impresión que le causó el famoso youtuber: “Cuando lo conocí, me sorprendió bastante lo sencillo que era... no estaba allí con aires de grandeza”.
Tras ese encuentro comenzaron una relación a distancia, viajando constantemente entre Estados Unidos y Sudáfrica. Con el tiempo decidieron vivir juntos y seguir construyendo su relación.
El compromiso llegó en diciembre de 2024, durante las celebraciones navideñas y frente a ambas familias, un momento que marcó el inicio de la etapa que ahora culmina con su matrimonio.
Con esta boda, MrBeast suma un nuevo capítulo a su vida, esta vez lejos de las cámaras de sus desafíos virales y mucho más cerca de la historia personal que ha decidido compartir con sus seguidores.
¿Quién es Thea Booysen, la mujer que conquistó el corazón de MrBeast?
Aunque millones de personas conocen a Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, pocos saben quién es la mujer con la que acaba de casarse. Se trata de Thea Booysen, una creadora de contenido sudafricana que ha construido una sólida carrera en el mundo de los videojuegos, los eSports y la literatura.
Conocida en internet como "TheaBeasty", Thea comenzó su trayectoria como streamer en 2016. Desde entonces, se ha especializado en videojuegos de estrategia y cartas, además de convertirse en comentarista de competiciones de eSports, una faceta que la posicionó como una de las creadoras más reconocidas dentro de esa comunidad.
Sin embargo, su perfil va mucho más allá del entretenimiento digital. También es escritora y publicó la novela The Marked Children, además de destacar por su interés en el ámbito académico y la divulgación.