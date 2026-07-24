La inesperada reacción de Eugenio Derbez a la reconciliación de Aislinn y Mauricio Ochmann

A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor y productor aseguró que ya estaba cansado de que le preguntaran si su hija y su exyerno habían retomado su romance, por lo que prometió dar una respuesta definitiva.

"Oigan, me han estado pregunte y pregunte que qué opino de la situación entre mi hija Aislinn y Mauricio Ochmann. Yo ya dije que es algo que no me corresponde, pero me siguen pregunte y pregunte. Así es que, bueno, les voy a dar mi opinión. Pero antes de darles mi opinión, quiero que vean este video y después les voy a dar mi punto de vista".

Acto seguido, Eugenio mostró imágenes del tráiler de Hasta el fin del mundo, donde Aislinn y Mauricio aparecen juntos en distintas escenas románticas, para después rematar con una divertida explicación.

"Ahí está. Más claro ni el agua. Ahí está. Claro que están juntos. Ya chequé y no es IA o AI. No es. No es. Sí están juntos. Se ve que se están viendo, se están hablando... Hasta cosas, ¿no? Se ve, claro. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. Pero ya chequé y sí están juntos".

El comediante continuó con la broma, dejando claro que la única certeza es que ambos compartieron pantalla durante el rodaje de la película, sin confirmar que exista una reconciliación en la vida real.

Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Mauricio Ochamann (Getty Images)

"Cuando me preguntan, ¿están juntos, no están juntos? ¿Es nada más por la película? No, sí están, ahí se ve en las escenas que están juntos. No es con efectos especiales ni nada. Sí están juntos durante la película. Ya después ya no sé. Después yo ya no es mi asunto. Cada quien sus cosas, ¿no? Pero mientras filmamos la película, ahí estaban. No son efectos especiales. No son. Listo. Es todo".