Guillermo Ochoa y su último Mundial: el legado del portero que hizo historia con México

Memo Ochoa, el portero que se hizo gigante en los Mundiales

Con la próxima Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, y a sus 40 años, todo apunta a que este torneo podría ser el último de su carrera, y el cierre de una trayectoria internacional.

Su historia comenzó cuando apenas era adolescente en las fuerzas básicas del Club América, equipo con el que debutó más tarde en la Primera División de México el 15 de febrero de 2004 y con el que años más tarde le valió el reconocimiento como uno de los 10 mejores porteros del mundo.

Memo Ochoa debutó con la Selección Mexicana en 2005 bajo la gestión de Ricardo Antonio La Volpe, cuando ingresó como suplente en el segundo tiempo de un duelo amistoso frente a Hungría disputado en Estados Unidos, sin embargo, fue en Brasil 2014 cuando alcanzó la categoría de leyenda.

Guillermo Ochoa. (Getty Images)

Si bien, Guillermo Ochoa ha sido convocado para seis Mundiiales, solo ha participado en tres, pues fue suplente en las primeras dos ediciones. En Alemania 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez, en Sudáfrica 2010, de Óscar Pérez.

Su actuación frente a Brasil, anfitrión del torneo, sigue siendo una de las exhibiciones individuales más recordadas en la historia de las Copas del Mundo. Aquella tarde en Fortaleza, sus atajadas ante Neymar, Thiago Silva y Paulinho dieron la vuelta al mundo y lo pusieron en la conversación internacional.

Cuatro años después, en Rusia 2018, volvió a ser protagonista con intervenciones decisivas en la histórica victoria de México sobre Alemania, entonces campeona del mundo. En Qatar 2022 se convirtió en el primer portero mexicano en disputar cinco Copas del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

Guillermo Ochoa (Getty Images)

Más allá de las estadísticas, Memo Ochoa construyó una reputación única: la de un guardameta capaz de destacar en los escenarios más exigentes.

Además, para muchos aficionados, Ochoa representa la transición entre el futbol mexicano de principios de los años 2000 y la nueva generación que hoy lidera figuras como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vásquez.