Hay futbolistas que ganan títulos y otros que se convierten en símbolos. Guillermo Ochoa pertenece a la segunda categoría. A lo largo de más de veinte años, Memo ha sido una de las caras más familiares de la Selección Mexicana, así como para millones de aficionados del deporte más popular en México. Hacemos un repaso por su trayectoria y legado.
Guillermo Ochoa y su último Mundial: el legado del portero que hizo historia con México
Memo Ochoa, el portero que se hizo gigante en los Mundiales
Con la próxima Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, y a sus 40 años, todo apunta a que este torneo podría ser el último de su carrera, y el cierre de una trayectoria internacional.
Su historia comenzó cuando apenas era adolescente en las fuerzas básicas del Club América, equipo con el que debutó más tarde en la Primera División de México el 15 de febrero de 2004 y con el que años más tarde le valió el reconocimiento como uno de los 10 mejores porteros del mundo.
Memo Ochoa debutó con la Selección Mexicana en 2005 bajo la gestión de Ricardo Antonio La Volpe, cuando ingresó como suplente en el segundo tiempo de un duelo amistoso frente a Hungría disputado en Estados Unidos, sin embargo, fue en Brasil 2014 cuando alcanzó la categoría de leyenda.
Si bien, Guillermo Ochoa ha sido convocado para seis Mundiiales, solo ha participado en tres, pues fue suplente en las primeras dos ediciones. En Alemania 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez, en Sudáfrica 2010, de Óscar Pérez.
Su actuación frente a Brasil, anfitrión del torneo, sigue siendo una de las exhibiciones individuales más recordadas en la historia de las Copas del Mundo. Aquella tarde en Fortaleza, sus atajadas ante Neymar, Thiago Silva y Paulinho dieron la vuelta al mundo y lo pusieron en la conversación internacional.
Cuatro años después, en Rusia 2018, volvió a ser protagonista con intervenciones decisivas en la histórica victoria de México sobre Alemania, entonces campeona del mundo. En Qatar 2022 se convirtió en el primer portero mexicano en disputar cinco Copas del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.
Más allá de las estadísticas, Memo Ochoa construyó una reputación única: la de un guardameta capaz de destacar en los escenarios más exigentes.
Además, para muchos aficionados, Ochoa representa la transición entre el futbol mexicano de principios de los años 2000 y la nueva generación que hoy lidera figuras como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vásquez.
El adiós de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026
Guillermo Ochoa jugará su sexta convocatoria en la Selección Mexicana, igualando el récord junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hasta ahora el guardameta no ha hecho un anuncio oficial, pero sí ha dejado ver en diferentes declaraciones y publicaciones que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, será el final de una larga trayectoria.
Más allá de los debates que han acompañado su carrera, pocos jugadores han generado una conexión tan duradera con la afición mexicana. Sus pelo inconfundible, sus reflejos bajo los tres postes y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos forman parte de la memoria colectiva del futbol nacional.
De jugar en esta edición, Memo Ochoa no solo buscará sumar una sexta participación mundialista, un récord histórico para un futbolista mexicano. También tendrá la oportunidad de despedirse frente a su gente, en un torneo que México volverá a albergar después de cuatro décadas.
No obstante, lo que ya parece indiscutible es su legado, porque cuando ya se hable de los grandes porteros mexicanos, Memo Ochoa ocupará un lugar privilegiado.