Belinda volvió a mostrar su apoyo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 , pero esta vez el momento que más llamó la atención fue el emotivo mensaje que dedicó a Guillermo Ochoa, en el marco de su despedida oficial del futbol mundialista.
Belinda dedica emotivo mensaje a Memo Ochoa tras el partido del Mundial 2026 que marca su retiro oficial
Belinda dedica emotivo mensaje a Memo Ochoa tras el partido del Mundial 2026 que marca su retiro oficial
Tras el triunfo de México 3-0 frente a Chequia, resultado que mantiene al Tri con paso perfecto en la fase de grupos, la cantante celebró el desempeño del equipo nacional y centró su atención en el histórico guardameta, quien disputa su sexta y última Copa del Mundo.
A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió un video del portero durante una entrevista y le dedicó unas palabras que rápidamente se volvieron virales por su carga emocional y el contexto de su despedida.
“¡Viva México! Te queremos, Memo Ochoa, ¡qué emoción! ¡Vamos por ella!”, escribió la intérprete.
La cantante, además, compartió la tabla de posiciones del Grupo A para celebrar el paso perfecto de México, que lidera su sector tras sumar tres victorias consecutivas sin recibir un gol:
México vs. Sudáfrica: 2-0
México vs. Corea del Sur: 1-0
México vs. Chequia: 3-0
El último Mundial de Guillermo Ochoa
Este mensaje cobró mayor relevancia debido a que Memo Ochoa vive el cierre de una carrera histórica con la Selección Mexicana, tras participar en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.
El guardameta, de 40 años, ha sido homenajeado por su trayectoria durante este torneo, marcando su adiós definitivo a las Copas del Mundo en un escenario simbólico como el Estadio Azteca, donde también inició su carrera profesional en 2004.