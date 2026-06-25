Belinda dedica emotivo mensaje a Memo Ochoa tras el partido del Mundial 2026 que marca su retiro oficial

Tras el triunfo de México 3-0 frente a Chequia, resultado que mantiene al Tri con paso perfecto en la fase de grupos, la cantante celebró el desempeño del equipo nacional y centró su atención en el histórico guardameta, quien disputa su sexta y última Copa del Mundo.

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió un video del portero durante una entrevista y le dedicó unas palabras que rápidamente se volvieron virales por su carga emocional y el contexto de su despedida.

“¡Viva México! Te queremos, Memo Ochoa, ¡qué emoción! ¡Vamos por ella!”, escribió la intérprete.

La cantante, además, compartió la tabla de posiciones del Grupo A para celebrar el paso perfecto de México, que lidera su sector tras sumar tres victorias consecutivas sin recibir un gol:

México vs. Sudáfrica: 2-0

México vs. Corea del Sur: 1-0

México vs. Chequia: 3-0

