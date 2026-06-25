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Espectáculos

Belinda dedica emotivo mensaje a Memo Ochoa tras el partido del Mundial 2026 que marca su retiro oficial

Tras el histórico partido que marcó el adiós de Memo Ochoa a los Mundiales, Belinda le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a los aficionados.
jue 25 junio 2026 03:34 PM
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Belinda dedicó un mensaje a Memo Ochoa. (Instagram)
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Belinda dedica emotivo mensaje a Memo Ochoa tras el partido del Mundial 2026 que marca su retiro oficial

Tras el triunfo de México 3-0 frente a Chequia, resultado que mantiene al Tri con paso perfecto en la fase de grupos, la cantante celebró el desempeño del equipo nacional y centró su atención en el histórico guardameta, quien disputa su sexta y última Copa del Mundo.

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió un video del portero durante una entrevista y le dedicó unas palabras que rápidamente se volvieron virales por su carga emocional y el contexto de su despedida.

“¡Viva México! Te queremos, Memo Ochoa, ¡qué emoción! ¡Vamos por ella!”, escribió la intérprete.

La cantante, además, compartió la tabla de posiciones del Grupo A para celebrar el paso perfecto de México, que lidera su sector tras sumar tres victorias consecutivas sin recibir un gol:

México vs. Sudáfrica: 2-0

México vs. Corea del Sur: 1-0

México vs. Chequia: 3-0

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El último Mundial de Guillermo Ochoa

Este mensaje cobró mayor relevancia debido a que Memo Ochoa vive el cierre de una carrera histórica con la Selección Mexicana, tras participar en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

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Guillermo Ochoa (Getty Images)

El guardameta, de 40 años, ha sido homenajeado por su trayectoria durante este torneo, marcando su adiós definitivo a las Copas del Mundo en un escenario simbólico como el Estadio Azteca, donde también inició su carrera profesional en 2004.

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Belinda Guillermo Ochoa

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