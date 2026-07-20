Memo Ochoa habla de su cercanía con Gilberto Mora

Memo Ochoa agradece el apoyo de la afición tras el Mundial

El portero también destacó el respaldo que la Selección Mexicana recibió a lo largo del torneo y aseguró que representar al país en un Mundial disputado en casa fue una experiencia difícil de describir.

"Agradecido siempre por el cariño, siempre apoyando. La gente nos hizo sentir su cariño todo el tiempo. Creo que es un orgullo primero para el país, ¿no? Que un mexicano haya cumplido una meta que bueno, que no fue sencilla alcanzarla y afortunadamente pues habla de una carrera de mucha longevidad, de mucha constancia y pues muy contento de estar ahí".

Memo Ochoa (Getty Images)

El guardameta señaló que llegar hasta ese momento fue el resultado de muchos años de trabajo y disciplina, por lo que se siente satisfecho con el camino recorrido.

Otro de los recuerdos que más marcaron al arquero fueron las imágenes de miles de aficionados celebrando los triunfos del Tricolor en el Ángel de la Independencia. Aunque el equipo no pudo acompañarlos, confesó que les hubiera encantado vivir ese momento junto a ellos.

"Pues muchas emociones, alegría y pues ganas también de estar ahí aunque no pudiéramos. Nos hubiera encantado estar ahí y pues qué bonito, qué bonito porque cuando eres chico y quieres ser futbolista siempre tenía yo, tenía grabadas estas imágenes de la gente festejando en el Ángel y la verdad que tener un Mundial en tu casa es pues es inconmensurable, ¿no? Y ver la cantidad de gente que estuvo disfrutando, que se olvidó de sus problemas durante casi más de un mes y medio fue lo mejor de todo, ¿no?".

Raúl Jimenez, Guillermo Ochoa y Gilberto Mora (Getty Images)

Para Memo Ochoa, uno de los mayores legados que dejó el Mundial 2026 fue comprobar cómo el futbol logró reunir a millones de mexicanos alrededor de una misma ilusión.

Aunque el torneo ya terminó, el guardameta aseguró que se queda con el cariño de la afición, la experiencia de representar a México en casa y los momentos de complicidad que vivió con sus compañeros, incluido Gilberto Mora, con quien terminó protagonizando una de las historias más comentadas y entrañables del Mundial.