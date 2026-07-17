La FIFA anunció una de las grandes novedades de la Copa del Mundo de 2026: por primera vez en la historia del torneo, el equipo campeón no solo levantará el tradicional trofeo y recibirá las medallas de oro, sino que también será distinguido con anillos de campeonato personalizados, al estilo de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.
La FIFA premiará a los campeones del Mundial por primera vez con anillos de lujo
El anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026
La colección estará integrada por 2,026 anillos numerados individualmente, una cifra elegida como homenaje al año en que se disputará el Mundial. De ellos, 30 serán entregados a los integrantes del equipo campeón, incluidos jugadores, cuerpo técnico y miembros clave del staff. Los 1,996 restantes saldrán a la venta como parte de la línea oficial de productos licenciados por la FIFA, aunque por ahora no se ha revelado su precio.
Cada pieza tendrá un diseño exclusivo en oro y piedras preciosas. En uno de sus costados aparecerá una miniatura del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro estará completamente personalizado con elementos que representen la identidad, la cultura y la historia del país campeón. Además, cada anillo será fabricado a la medida de su propietario, contará con una numeración única y se entregará acompañado de un certificado de autenticidad.
Tras la final del 19 de julio de 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, el capitán y el director técnico de la selección campeona recibirán anillos conmemorativos temporales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, las 30 piezas definitivas serán elaboradas de manera personalizada y entregadas en un evento oficial, siguiendo una tradición muy arraigada en competencias como el Super Bowl y la NBA.
La incorporación de los anillos forma parte de una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del futbol. El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones, el primero organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá y uno de los más innovadores en términos tecnológicos. Entre las novedades destacan el balón oficial Trionda, equipado con un sensor que proporciona datos en tiempo real al VAR; el sistema de fuera de juego semiautomático con reconstrucciones en 3D; herramientas de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de los cuerpos técnicos; boletos completamente digitales y un exclusivo baúl diseñado por Louis Vuitton para transportar el trofeo.
El 19 de julio de 2026, la selección que conquiste el título no solo pasará a la historia por levantar la Copa del Mundo, sino también por convertirse en la primera en recibir los anillos oficiales de campeón creados por la FIFA. Según estimaciones podrían tener un valor de hasta 130,000 euros.