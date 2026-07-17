La FIFA premiará a los campeones del Mundial por primera vez con anillos de lujo

El anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026

La colección estará integrada por 2,026 anillos numerados individualmente, una cifra elegida como homenaje al año en que se disputará el Mundial. De ellos, 30 serán entregados a los integrantes del equipo campeón, incluidos jugadores, cuerpo técnico y miembros clave del staff. Los 1,996 restantes saldrán a la venta como parte de la línea oficial de productos licenciados por la FIFA, aunque por ahora no se ha revelado su precio.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Getty Images)

Cada pieza tendrá un diseño exclusivo en oro y piedras preciosas. En uno de sus costados aparecerá una miniatura del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro estará completamente personalizado con elementos que representen la identidad, la cultura y la historia del país campeón. Además, cada anillo será fabricado a la medida de su propietario, contará con una numeración única y se entregará acompañado de un certificado de autenticidad.

(FIFA)

Tras la final del 19 de julio de 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, el capitán y el director técnico de la selección campeona recibirán anillos conmemorativos temporales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, las 30 piezas definitivas serán elaboradas de manera personalizada y entregadas en un evento oficial, siguiendo una tradición muy arraigada en competencias como el Super Bowl y la NBA.