Los papás de Nodal extrañan a Inti, planean reencontrarse con ella en su próximo cumpleaños

Papás de Nodal quieren ver a Inti

En entrevista para Despierta América, Jaime González, papá del intérprete de Adiós amor, aseguró que tanto Cazzu como la pequeña Inti ocupan un lugar importante dentro de su familia pese al distanciamiento de la niña con su famoso papá.

Al ser cuestionado sobre si mantienen contacto con la cantante, respondió sin dudar: "Desgraciadamente no la hemos visto, me muero por verla. Pensamos verla pronto ya, ahora para su cumpleaños (nació el 14 de septiembre de 2023). Amo a mis nietos, con todos tengo buena relación", declaró.

Cazzu junto a su hija Inti y Nodal. (Instagram)

Sobre si la apoya económicamente, dijo no poder responder.

Las declaraciones llegan en medio de la disputa que mantienen Christian Nodal y Cazzu por temas relacionados con la convivencia y los acuerdos sobre su hija, una situación que, según Jaime González, no ha modificado el afecto que sienten por ambas.

Christian Nodal tiene una relación muy cercana con Cristy Nodal. (Instagram/Cristy Nodal)

No ha distanciamiento entre Nodal y su papá

Durante el mismo encuentro con la prensa, Jaime González también fue cuestionado sobre las versiones de un supuesto distanciamiento con su hijo.

Sin profundizar en los motivos, reconoció que actualmente no mantienen la misma cercanía de antes. "Temas de dinero no tenemos, comunicación sí, hablé con él hace dos días. Yo tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro. No ocupa que yo lo esté cuidando como cuando estaba mas pequeño. Le deseo que sea un caballero... Christian es un tipazo y tiene un corazonzote gigante. Es mi hijo, lo amo y siempre lo voy a apoyar", expresó.

La familia González-Nodal: Jaime, Amely, Alonso, Cristy y Christian. (Instagram.)

El padre del cantante también aprovechó para confirmar que él es el dueño del nombre y la imagen del cantante y está en pláticas sobre la posibilidad de ceder los derechos.



"Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista. Soy el creador de su carrera y Christian siempre lo ha sabido. “Estamos en eso, en platicas (sobre la cesión de derechos)”.