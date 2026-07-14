VIDEO: La verdad detrás del polémico comentario de Lety Calderón sobre los gatos

La verdad detrás del polémico comentario de Lety Calderon sobre los gatos

En el marco de la discusión por las declaraciones de Pedro Sola sobre los espacios pet friendly, usuarios en redes sociales retomaron el video de una entrevista realizada en 2020, en la que Leticia Calderón presuntamente confesaba su odio a los gatos.

"Mis hijos saben que si vamos cruzando Periférico y veo un gato, no me importa que los atropelle", asegura en el fragmento que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, dicho fragmento omitió gran parte de la explicación de la actriz y únicamente mostró la frase que desató la indignación de miles de internautas. En l entrevista completa, la actriz ahonda en la fobia que padece hacia los gatos desde que era niña.

Tras la polémica, Leticia Calderón compartió un mensaje en sus redes sociales para aclarar que todo se trató de un malentendido y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Ahora que esta de moda pedro sola, recordemos a la actriz leticia calderón que no le gusta formarse para solicitar su pensión del bienestar, exhibiendo su fobia a los gatos, que no dudaría en atr0pellarl0s o aventarles un perro rotweiler para hacerles daño. pic.twitter.com/MyJugqml1g — 킬러 루 RORO∆Z€ZINO (@roro_asesino) July 11, 2026

"Fue hace muchos años y fue un mal entendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar".