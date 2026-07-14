Justin Baldoni se niega a pagar a Blake Lively ocho millones de dólares por gastos legales

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el equipo de Baldoni, la cifra solicitada por Lively es "excesiva" y carece de justificación. Los abogados del actor argumentan que los gastos incluyen la participación de un número innecesario de abogados, conferencias duplicadas e investigaciones que consideran desproporcionadas para el caso.

El enfrentamiento legal comenzó a finales de 2024, cuando Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber propiciado un ambiente laboral hostil durante el rodaje de It Ends With Us. Posteriormente, la actriz interpuso una demanda civil en Nueva York, mientras que Baldoni respondió con una contrademanda por difamación y otras reclamaciones relacionadas con las acusaciones.

Blake Lively y Justin Baldoni (Cortesía / Universal+)

Tras varios meses de litigio, ambas partes acordaron desestimar las reclamaciones principales sin que se otorgara una indemnización económica a Lively. Sin embargo, la actriz sostiene que, al tratarse de un caso relacionado con presunto acoso sexual, la legislación de California le permite solicitar el reembolso de los honorarios de sus abogados, motivo por el que pidió que Baldoni cubra cerca de 8 millones de dólares.

El actor se opone a esa petición y, en los escritos presentados ante la Corte, insiste en que el monto reclamado resulta desproporcionado y debe ser rechazado o reducido de manera significativa. Hasta el momento, el juez no ha emitido una resolución sobre esta solicitud.