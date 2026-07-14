La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively está lejos de terminar. Aunque los reclamos por el conflicto surgido entre ellos durante la grabación de la película It Ends With Us ya fueron desestimados, el actor y director presentó una nueva solicitud ante la Corte para impedir que se le obligue a pagar los ocho millones de dólares que la actriz reclama por concepto de honorarios legales.
Justin Baldoni se niega a pagar a Blake Lively ocho millones de dólares por gastos legales
Justin Baldoni se niega a pagar a Blake Lively ocho millones de dólares por gastos legales
De acuerdo con documentos judiciales presentados por el equipo de Baldoni, la cifra solicitada por Lively es "excesiva" y carece de justificación. Los abogados del actor argumentan que los gastos incluyen la participación de un número innecesario de abogados, conferencias duplicadas e investigaciones que consideran desproporcionadas para el caso.
El enfrentamiento legal comenzó a finales de 2024, cuando Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber propiciado un ambiente laboral hostil durante el rodaje de It Ends With Us. Posteriormente, la actriz interpuso una demanda civil en Nueva York, mientras que Baldoni respondió con una contrademanda por difamación y otras reclamaciones relacionadas con las acusaciones.
Tras varios meses de litigio, ambas partes acordaron desestimar las reclamaciones principales sin que se otorgara una indemnización económica a Lively. Sin embargo, la actriz sostiene que, al tratarse de un caso relacionado con presunto acoso sexual, la legislación de California le permite solicitar el reembolso de los honorarios de sus abogados, motivo por el que pidió que Baldoni cubra cerca de 8 millones de dólares.
El actor se opone a esa petición y, en los escritos presentados ante la Corte, insiste en que el monto reclamado resulta desproporcionado y debe ser rechazado o reducido de manera significativa. Hasta el momento, el juez no ha emitido una resolución sobre esta solicitud.
El conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni
La disputa surgió tras el estreno de It Ends With Us, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Colleen Hoover, dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por él y Blake Lively.
La producción comenzó en mayo de 2023 en distintas locaciones de Nueva Jersey, entre ellas Hoboken, Jersey City y Chatham. El rodaje se vio interrumpido por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood ese mismo año y se reanudó en enero de 2024. Finalmente, la película llegó a los cines el 9 de agosto de 2024.
Pese a la controversia que rodeó a sus protagonistas, la cinta se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar más de 350 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto estimado de 25 millones.
Mientras el proceso judicial continúa, Baldoni también ha hablado públicamente del impacto emocional que el litigio ha tenido en su vida. Además, ha recibido muestras de apoyo de algunos de sus excompañeros de Jane the Virgin, entre ellos Gina Rodriguez y Brett Dier, quienes han expresado públicamente su respaldo al actor.