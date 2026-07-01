La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni está lejos de terminar. Aunque ambos llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto derivado de la película Romper el círculo, la actriz presentó una nueva solicitud ante la justicia para que su excompañero de reparto cubra los millonarios gastos legales que enfrentó durante el proceso.
La batalla sigue: Blake Lively reclama 8 millones de dólares a Justin Baldoni por gastos legales
Blake Lively reclama a Justin Baldoni más de 8 millones de dólares por honorarios legales
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Blake Lively pidió 8 millones 35 mil 40.88 dólares por concepto de honorarios de abogados y costos del litigio, luego de que un juez federal determinara que tiene derecho a recuperar ese dinero tras desestimar la demanda por difamación presentada por Baldoni.
La cifra solicitada por la actriz incluye aproximadamente 7.5 millones de dólares en honorarios de abogados y poco más de 539 mil dólares en gastos relacionados con el proceso judicial, derivados de la defensa frente a la contrademanda presentada por Justin Baldoni y su productora, Wayfarer Studios.
La petición se apoya en una resolución emitida el pasado 12 de junio por el juez federal Lewis J. Liman, quien concluyó que Lively puede recuperar esos costos conforme a una ley de California diseñada para proteger a las personas que denuncian acoso o discriminación de demandas consideradas represalias.
No obstante, el juez rechazó la solicitud de la actriz para recibir daños punitivos o una indemnización adicional, por lo que el único monto pendiente de resolver corresponde a los gastos legales.
Ahora, Justin Baldoni y Wayfarer Studios tienen hasta el 13 de julio para responder formalmente a la petición, antes de que el tribunal determine cuánto deberán pagar, en caso de aprobarse la solicitud.
El conflicto por 'Romper el círculo' sigue generando consecuencias
La batalla judicial comenzó a finales de 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y de encabezar una campaña para dañar su reputación durante la promoción de Romper el círculo, película basada en la novela homónima de Colleen Hoover.
Justin Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds, su publicista y otros involucrados, alegando difamación y extorsión.
Sin embargo, el juez desestimó esa demanda al considerar que las declaraciones de Lively estaban protegidas por la legislación aplicable a denuncias de acoso y que Baldoni no presentó pruebas suficientes para demostrar que la actriz actuó con malicia.
En mayo de 2026 ambas partes alcanzaron un acuerdo confidencial que puso fin al litigio principal sin que Blake Lively recibiera una compensación económica. Sin embargo, el convenio dejó abierta la posibilidad de que la actriz reclamara los gastos derivados de su defensa, un derecho que ahora busca hacer efectivo.