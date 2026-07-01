La batalla sigue: Blake Lively reclama 8 millones de dólares a Justin Baldoni por gastos legales

Blake Lively reclama a Justin Baldoni más de 8 millones de dólares por honorarios legales

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Blake Lively pidió 8 millones 35 mil 40.88 dólares por concepto de honorarios de abogados y costos del litigio, luego de que un juez federal determinara que tiene derecho a recuperar ese dinero tras desestimar la demanda por difamación presentada por Baldoni.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

La cifra solicitada por la actriz incluye aproximadamente 7.5 millones de dólares en honorarios de abogados y poco más de 539 mil dólares en gastos relacionados con el proceso judicial, derivados de la defensa frente a la contrademanda presentada por Justin Baldoni y su productora, Wayfarer Studios.

La petición se apoya en una resolución emitida el pasado 12 de junio por el juez federal Lewis J. Liman, quien concluyó que Lively puede recuperar esos costos conforme a una ley de California diseñada para proteger a las personas que denuncian acoso o discriminación de demandas consideradas represalias.

No obstante, el juez rechazó la solicitud de la actriz para recibir daños punitivos o una indemnización adicional, por lo que el único monto pendiente de resolver corresponde a los gastos legales.

Ahora, Justin Baldoni y Wayfarer Studios tienen hasta el 13 de julio para responder formalmente a la petición, antes de que el tribunal determine cuánto deberán pagar, en caso de aprobarse la solicitud.