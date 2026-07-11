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Espectáculos

Enrique Ponce, exesposo de Paloma Cuevas, es deudor alimentario

Enrique Ponce ha incumplido con el pago de la pensión de las dos hijas que tuvo con Paloma Cuevas reiteradamente desde su divorcio.
sáb 11 julio 2026 01:43 PM
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Paloma Cuevas, Enrique Ponce. (Getty Images)

Enrique Ponce mantiene adeudos derivados de la pensión de sus hijas, de 18 y 14 años. Cabe hacer énfasis en que la pensión solicitada por la diseñadora española es exclusiva para sus hijas.

Desde el fin de su matrimonio con el torero, ella no exigió manutención (pese a que legalmente podría haber hecho uso de ese beneficio), pues siempre ha sido una mujer autónoma e independiente.

La también novia de Luis Miguel se ha consolidado como una de las diseñadoras españolas más relevantes y se ha distinguido por su colaboración con Rosa Clará, proyecto que se suma con éxito a otros de índole empresarial.

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Enrique Ponce enfrenta crisis económica

La información coincide con lo publicado este viernes por Vanitatis, medio que asegura que el diestro atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de su trayectoria.

Según la publicación, la disminución de sus ingresos tras su retiro de los ruedos y el mal manejo de sus finanzas por parte de su hermano, administrador único de sus sociedades durante décadas según reflejan los datos consultados en el registro, sumados a diversas obligaciones fiscales y financieras, habría deteriorado considerablemente su patrimonio.

Enrique Ponce, torero español
Enrique Ponce (Eduardo Parra/Getty Images)

De acuerdo con el medio, Ponce mantiene deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social españolas, además de enfrentar problemas de liquidez que lo habrían llevado a replantear sus movimientos financieros.

El medio señala que esa situación sería una de las razones por las que busca revisar el convenio económico firmado con Paloma Cuevas tras su divorcio.

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Las deudas de Enrique Ponce con el Fisco español

Esta no es la primera vez que Enrique Ponce enfrenta problemas financieros. En 2024, una de sus sociedades, Sucesores de Benito Zoido, fue incluida en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria española por un adeudo superior a 620 mil euros.

En aquel momento, personas cercanas al extorero aseguraron que la deuda se originó por la venta de una finca cuyo pago quedó pendiente por parte de un tercero, aunque el nombre de la empresa permaneció en el listado oficial de Hacienda.

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Enrique Ponce y Paloma Cuevas estuvieron casados entre 1996 y 2020 (Getty Images)

El entorno del torero explicó que la deuda se originó porque el comprador de una finca no liquidó la operación, aunque la obligación fiscal ya se había generado.

Hasta el momento, ni Enrique Ponce ni Paloma Cuevas han hecho declaraciones públicas sobre esta nueva información.

Mientras tanto, Paloma Cuevas mantiene una vida discreta alejada de la polémica y continúa enfocada en sus proyectos personales y en su feliz relación con el mexicano Luis Miguel.

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Enrique Ponce

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