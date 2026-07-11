Enrique Ponce, exesposo de Paloma Cuevas, es deudor alimentario

Enrique Ponce mantiene adeudos derivados de la pensión de sus hijas, de 18 y 14 años. Cabe hacer énfasis en que la pensión solicitada por la diseñadora española es exclusiva para sus hijas.

Desde el fin de su matrimonio con el torero, ella no exigió manutención (pese a que legalmente podría haber hecho uso de ese beneficio), pues siempre ha sido una mujer autónoma e independiente.

La también novia de Luis Miguel se ha consolidado como una de las diseñadoras españolas más relevantes y se ha distinguido por su colaboración con Rosa Clará, proyecto que se suma con éxito a otros de índole empresarial.

