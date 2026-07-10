El FBI investiga la Asociación de Futbol Argentino por operaciones financieras en Estados Unidos

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado acusaciones formales ni han anunciado imputaciones contra directivos de la AFA.

La investigación permanece en una etapa preliminar y busca establecer si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.

Las transferencias millonarias que despertaron las sospechas

De acuerdo con la información revelada inicialmente por el diario argentino La Nación y retomada por medios de Estados Unidos y Europa, los investigadores revisan el movimiento de más de 300 millones de dólares canalizados mediante cuentas bancarias y sociedades establecidas en Florida.

En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, empresa radicada en el sur de Florida que durante los últimos años administró diversos contratos comerciales internacionales de la AFA, incluidos acuerdos de patrocinio y explotación de derechos comerciales.

El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación de Futbol Argentina en Estados Unidos (Alejandro Pagni/Getty Images)

Según la documentación revisada por los investigadores, parte de esos recursos transitó por instituciones financieras como: Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Bank y Synovus Bank.

Las autoridades buscan determinar si todas esas operaciones respondían a actividades comerciales legítimas o si algunas transferencias carecían de justificación económica suficiente.