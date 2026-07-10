Hay Luis Miguel para rato: Está en México trabajando en varios proyectos

Luis Miguel está trabajando en varios proyectos en México

El periodista Ernesto Buitrón informó hace unos días que el cantante llegó la noche del martes 30 de junio a la CDMX a bordo de su jet privado y posteriormente se trasladó en helicóptero a un exclusivo hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde permaneció hospedado durante dos noches. Según el comunicador, El Sol viajó acompañado de Paloma Cuevas y un elemento de seguridad.

Aunque el hermetismo que rodea al artista impidió obtener imágenes claras de su llegada, trascendió que el motivo de su visita fue la grabación de una campaña comercial, lo que evidenciaría que continúa activo profesionalmente. El periodista Raúl Gutiérrez también aseguró que Paloma Cuevas permaneció junto al cantante durante toda su estancia, incluso durante la filmación.

Luis Miguel (Cuartoscuro)

Sin embargo, Quién tuvo acceso a información que confirma que el ídolo mexicano continúa en México inmerso en trabajo. No obstante, Paloma Cuevas ha abandonado ya el país porque el próximo fin de semana tiene un boda en España.

Las noticias de El Sol llegan semanas después de que diversos programas de televisión en España y Estados Unidos difundieran versiones sobre una presunta intervención cardiaca a la que habría sido sometido en un hospital de Nueva York. Sin embargo, hasta ahora ni Luis Miguel ni su equipo han confirmado esa versión.

En medio de las especulaciones, la presencia del cantante en México es señal de que se encuentra en buen estado de salud y activo profesionalmente.