Enrique Ponce se plantea demandar a Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, por la pensión de sus hijas, aseguran

Según explicó la comunicadora, el posible desacuerdo no está relacionado con una pensión compensatoria para Paloma Cuevas, ya que ese concepto nunca formó parte del acuerdo firmado cuando la pareja se divorció en 2020.

"Paloma es una mujer preparada, independiente y con capacidad para mantenerse por sí misma sin necesidad de una pensión", señaló García-Pelayo durante la emisión.

Enrique Ponce buscaría reducir la pensión de sus hijas

De acuerdo con la información difundida en el programa, el convenio regulador contempló únicamente la pensión alimenticia destinada a las dos hijas que Enrique Ponce y Paloma Cuevas tienen en común, Paloma y Bianca.

Paloma Cuevas, Enrique Ponce. (Getty Images)

Cuando la expareja formalizó su divorcio ambas eran menores de edad. Sin embargo, la mayor alcanzó recientemente la mayoría de edad, un cambio que, según la periodista, se suma a la nueva situación económica del torero.

García-Pelayo aseguró también que Ponce considera que las condiciones pactadas hace seis años ya no reflejan su realidad financiera y que por ello buscaría una revisión judicial si no consigue una solución consensuada: "Cuando se solicita un cambio de medidas es porque no se puede asumir aquello que se acordó en su momento", explicó.

Paloma Cuevas, Enrique Ponce. (Getty Images)

La colaboradora insistió en que el objetivo del torero no sería dejar de cumplir con sus obligaciones como padre, sino adaptar el acuerdo a sus circunstancias actuales.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas, el divorcio que eclipsó a la prensa del corazón

Enrique Ponce y Paloma Cuevas se casaron en 1996, después de varios años de relación, y durante más de dos décadas fueron considerados una de las parejas más sólidas y discretas de la vida social española.

Paloma Cuevas, Enrique Ponce. (Getty Images)

Su separación se hizo pública en julio de 2020, pocos meses después del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Aunque inicialmente ambos emitieron un comunicado en el que aseguraban que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y pedían respeto para su familia, la ruptura acaparó titulares durante meses.

Poco después se reveló la relación sentimental de Enrique Ponce con Ana Soria, una joven y guapa estudiante de Derecho.

Por el momento, ni Enrique Ponce ni Paloma Cuevas han confirmado públicamente que exista un procedimiento judicial en marcha o una solicitud formal para modificar el convenio de divorcio.