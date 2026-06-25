Lionel Messi, muy festejado en pleno Mundial: Así lo sorprendieron su equipo y Antonela Roccuzzo en su cumpleaños

Lionel Messi festejó este 24 de junio su cumpleaños número 39 en uno de los momentos más importantes de su carrera: disputando su sexto Mundial. El capitán de Argentina atraviesa una nueva edición del torneo como el máximo goleador, consolidando un legado que sigue creciendo con el paso de los años.
La celebración estuvo marcada por el cariño de su familia, los mensajes de sus compañeros y el reconocimiento de millones de aficionados que acompañan cada paso de la leyenda rosarina.
Publicidad
El romántico mensaje de Antonela Roccuzzo para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi
Una de las felicitaciones más emotivas llegó de parte deAntonela Roccuzzo, quien compartió en Instagram varias fotografías junto al futbolista y sus hijos para celebrar la fecha.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la modelo, mientras que Messi respondió al mensaje con palabras llenas de cariño: “Muchas gracias, mi vida. ¡Y yo a ustedes! ¡Los amo! Qué chiquitos éramos…”, comentó, acompañado de un emoji de carita sacando la lengua.
La celebración comenzó desde la noche anterior en el hotel de concentración de Argentina en Kansas City, donde sus compañeros le organizaron un festejo sorpresa con pastel, alfajores y algunos regalos.
Jugadores como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso participaron en el momento, que el propio Messi compartió en sus redes sociales: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió el delantero.
Publicidad
A los 39 años, Mesi sigue haciendo historia
El cumpleaños de Lionel Messi llega en una etapa importante con la selección argentina. El futbolista disputa su sexta Copa del Mundo, una marca que comparte con Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa lo que lo pone entre los futbolistas con más participaciones en la historia del torneo.
Además, sus dos goles ante Austria le permitió superar el registro de Miroslav Klose y convertirse en el máximo anotador histórico de los Mundiales con 18 goles. Argentina también ha iniciado con paso firme su participación en el Grupo J, con la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con Argentina, logró el ansiado título mundial en Catar 2022, además de conquistar la Copa América y la La Copa de Campeones Conmebol-UEFA.
Pese al paso de los años, Messi mantiene su protagonismo dentro y fuera de la cancha e incluso compartió imágenes de sus entrenamientos en el gimnasio durante el día de su cumpleaños, antes del compromiso ante Jordania, programado para el 27 de junio.