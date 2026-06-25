Lionel Messi, muy festejado en pleno Mundial: Así lo sorprendieron su equipo y Antonela Roccuzzo en su cumpleaños

El romántico mensaje de Antonela Roccuzzo para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi

Una de las felicitaciones más emotivas llegó de parte de Antonela Roccuzzo , quien compartió en Instagram varias fotografías junto al futbolista y sus hijos para celebrar la fecha.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la modelo, mientras que Messi respondió al mensaje con palabras llenas de cariño: “Muchas gracias, mi vida. ¡Y yo a ustedes! ¡Los amo! Qué chiquitos éramos…”, comentó, acompañado de un emoji de carita sacando la lengua.

La celebración comenzó desde la noche anterior en el hotel de concentración de Argentina en Kansas City, donde sus compañeros le organizaron un festejo sorpresa con pastel, alfajores y algunos regalos.

Lionel Messi celebró su cumpleaños 39 (Instagram)

Jugadores como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso participaron en el momento, que el propio Messi compartió en sus redes sociales: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió el delantero.