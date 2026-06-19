La familia de Lionel Messi emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, luego de que en las últimas horas circularan diversos rumores sobre su muerte. El mensaje buscó poner fin a las especulaciones y pedir respeto por la privacidad familiar.
Familia de Lionel Messi rompe el silencio sobre la salud de su papá tras falsos rumores
“Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el comunicado difundido por el entorno más cercano del futbolista. Aunque no se dieron detalles sobre el padecimiento, la familia aseguró que únicamente sus allegados cuentan con información precisa sobre su estado.
Además de tranquilizar a los seguidores del jugador del Inter Miami, el comunicado manifestó el malestar de la familia por la forma en que algunos medios y usuarios de redes sociales abordaron la situación.
“Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, se lee en el texto. También pidieron no dar credibilidad a información que no provenga de sus canales oficiales y apelaron a la “responsabilidad, prudencia y humanidad” ante un momento delicado.
"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", agregaron.
Mientras Jorge Messi continúa recuperándose, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas y reiteró su deseo de mantener la privacidad durante este proceso. “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”, concluye el comunicado.
Renuncia conductora que dio la noticia de la muerte del papá de Messi
El rumor cobró fuerza luego de que la conductora argentina Florencia Peña reveló en un streaming en vivo que Jorge Messi, papá de Lionel, había perdido la vida.
Tras el comunicado de la familia del futbolista, la conductora no tuvo más remedio que disculparse públicamente y asumir las consecuencias de sus actos, entre ellos renunciar al canal de televisión para el que trabajaba.
“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué.”
La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia. Entre ellos destacó el del presidente argentino, Javier Milei, quien escribió en sus redes sociales: “Si te metés con Messi, te metés con todos”, en una muestra de respaldo al campeón del mundo.