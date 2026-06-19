Familia de Lionel Messi rompe el silencio sobre la salud de su papá tras falsos rumores

“Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el comunicado difundido por el entorno más cercano del futbolista. Aunque no se dieron detalles sobre el padecimiento, la familia aseguró que únicamente sus allegados cuentan con información precisa sobre su estado.

Además de tranquilizar a los seguidores del jugador del Inter Miami, el comunicado manifestó el malestar de la familia por la forma en que algunos medios y usuarios de redes sociales abordaron la situación.

Lionel Messi, sus papás y su esposa Antonella. (Instagram)

“Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, se lee en el texto. También pidieron no dar credibilidad a información que no provenga de sus canales oficiales y apelaron a la “responsabilidad, prudencia y humanidad” ante un momento delicado.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", agregaron.

Lionel Messi, su hermano Rodrigo, su hermana María Sol, su papá Jorge y su mamá Celia. (Getty Images)

Mientras Jorge Messi continúa recuperándose, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas y reiteró su deseo de mantener la privacidad durante este proceso. “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”, concluye el comunicado.