Lety Calderón reaparece; ¿por qué se dijo que Galilea Montijo había anunciado su muerte?

Las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que supuestamente la conductora Galilea Montijo informaba la muerte de la actriz Lety Calderóna los 57 años, lo que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores.
Ante la rápida difusión del clip, la conductora del programa Hoy se tomó unos minutos al aire del matutino para desmentir la información y aclarar el verdadero estado de salud de la reconocida actriz de telenovelas.
Circula un video donde se informa la supuesta muerte de Lety Calderón
Durante la transmisión del programa Hoy, Galilea Montijo explicó que en redes sociales circula un video falso, creado por inteligencia artificial, donde aparece la conductora informando la muerte de Lety Calderón.
Fue la propia presentadora quien desmintió la noticia, aseguró que la actriz está en en perfecto estado de salud y pidió al público no caer en información falsa o sin verificar: "Cuidado, no se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. [Circula] un video donde, literal, se me ve a mí dando la noticia de que había muerto Leticia Calderón", explicó.
Montijo reveló que los familiares de la actriz reaccionaron preocupados ante la falsa noticia y aseguró que la propia Lety Calderón se comunicó directamente con la producción del programa para confirmar que ella está bien.
“La familia de Leticia Calderón obviamente (estaba) asustadísima: ‘Pero es que lo dijo Galilea’. Sí, pero, se nota, ves el video, y se nota que ahí hay algo extraño”, comentó. “Lety está bien, ya habló a la producción. Te mandamos besos, Lety. Todo está bien, pero no sean gachos los que inventan esos videos”, concluyó.
Lety Calderón reaparece tras noticia de su falsa muerte
Después de la preocupación que generó la noticia de su supuesta muerte, Lety Calderón reapareció para aclarar que la información es falsa.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz acabó con las especulaciones y dejó claro que está viva y en perfecto estado de salud, descartando cualquier rumor.
“Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, fue la frase que Calderón escribió en la descripción de la publicación, misma que acompañó con una fotografía.
Las reacciones no se hicieron esperar y sus seguidores empezaron a llenar la sección con buenos comentarios, en los que destacaron lo guapa que se ve en la imagen.