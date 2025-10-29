Lety Calderón reaparece; ¿por qué se dijo que Galilea Montijo había anunciado su muerte?

Circula un video donde se informa la supuesta muerte de Lety Calderón

Durante la transmisión del programa Hoy, Galilea Montijo explicó que en redes sociales circula un video falso, creado por inteligencia artificial, donde aparece la conductora informando la muerte de Lety Calderón .

Lety Calderón (Photo AMC)

Fue la propia presentadora quien desmintió la noticia, aseguró que la actriz está en en perfecto estado de salud y pidió al público no caer en información falsa o sin verificar: "Cuidado, no se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. [Circula] un video donde, literal, se me ve a mí dando la noticia de que había muerto Leticia Calderón", explicó.

Montijo reveló que los familiares de la actriz reaccionaron preocupados ante la falsa noticia y aseguró que la propia Lety Calderón se comunicó directamente con la producción del programa para confirmar que ella está bien.

“La familia de Leticia Calderón obviamente (estaba) asustadísima: ‘Pero es que lo dijo Galilea’. Sí, pero, se nota, ves el video, y se nota que ahí hay algo extraño”, comentó. “Lety está bien, ya habló a la producción. Te mandamos besos, Lety. Todo está bien, pero no sean gachos los que inventan esos videos”, concluyó.