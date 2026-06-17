Luis Miguel fue operado en Nueva York y permanece hospitalizado, reporta la prensa española

Luis Miguel fue operado en Nueva York y permanece hospitalizado

La información surge semanas después de que circularan rumores sobre un posible problema de salud del intérprete de “La Incondicional”, versiones que en ese momento fueron desmentidas por personas cercanas a su entorno a Quién. Ahora, el medio español publicó que Luis Miguel está bajo supervisión médica mientras continúa su recuperación en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con la publicación, la evolución del cantante ha sido positiva, por lo que existe la posibilidad de que reciba el alta médica en los próximos días, una vez que los especialistas consideren que su recuperación es adecuada.

Luis Miguel (Shutterstock)

La revista también señala que el artista ha contado con el apoyo de su pareja, Paloma Cuevas, quien habría estado a su lado durante todo el proceso.

Según el medio español, la empresaria se ha convertido en una figura clave durante estos días, reorganizando sus compromisos para acompañar al cantante en Nueva York mientras permanece bajo observación médica.

El medio destaca que la relación entre ambos continúa consolidándose y que la empresaria ha estado pendiente de la evolución de Luis Miguel desde el momento de la intervención.