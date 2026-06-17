Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica, según reveló la revista española SEMANA. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del cantante o su equipo, la publicación asegura que la evolución del artista ha sido favorable y que podría recibir el alta médica en los próximos días.
Luis Miguel fue operado en Nueva York y permanece hospitalizado, reporta la prensa española
Luis Miguel fue operado en Nueva York y permanece hospitalizado
La información surge semanas después de que circularan rumores sobre un posible problema de salud del intérprete de “La Incondicional”, versiones que en ese momento fueron desmentidas por personas cercanas a su entorno a Quién. Ahora, el medio español publicó que Luis Miguel está bajo supervisión médica mientras continúa su recuperación en la ciudad de Nueva York.
De acuerdo con la publicación, la evolución del cantante ha sido positiva, por lo que existe la posibilidad de que reciba el alta médica en los próximos días, una vez que los especialistas consideren que su recuperación es adecuada.
La revista también señala que el artista ha contado con el apoyo de su pareja, Paloma Cuevas, quien habría estado a su lado durante todo el proceso.
Según el medio español, la empresaria se ha convertido en una figura clave durante estos días, reorganizando sus compromisos para acompañar al cantante en Nueva York mientras permanece bajo observación médica.
El medio destaca que la relación entre ambos continúa consolidándose y que la empresaria ha estado pendiente de la evolución de Luis Miguel desde el momento de la intervención.
La noticia llega semanas después de que circularan versiones sobre un supuesto ingreso al hospital de Luis Miguel en mayo pasado.
En aquel momento, diversos programas de espectáculos reportaron que el cantante habría sido atendido en el Hospital Mount Sinai de Nueva York por posibles complicaciones cardíacas. Sin embargo, personas cercanas al artista negaron esas versiones y aseguraron que se encontraba en buen estado de salud.
Ahora, SEMANA informa que sí existió una intervención quirúrgica reciente, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el procedimiento ni el hospital donde permanece internado. La publicación únicamente describe la operación como “delicada”.
Los antecedentes de salud de Luis Miguel
A lo largo de su trayectoria, Luis Miguel ha enfrentado distintos problemas médicos que en ocasiones afectaron su agenda profesional.
Entre los padecimientos que se han reportado públicamente figuran episodios de faringitis severa, inflamación de las cuerdas vocales, problemas respiratorios y tinnitus crónico. También trascendió que contrajo Covid-19 durante la pandemia.
En los últimos meses, algunas especulaciones apuntaron a posibles complicaciones cardíacas, aunque dicha información nunca fue confirmada oficialmente por el entorno del artista.