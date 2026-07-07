Después de varios meses de mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, Paola Rojas presentó oficialmente a su nueva pareja. La periodista llegó al Teatro México, donde actualmente participa en la obra Las leonas, acompañada por el creador de contenido Jorge Suárez, con quien posó por primera vez ante las cámaras.
¿Quién es Jorge Suárez? El creador de contenido que conquistó el corazón de Paola Rojas
Paola Rojas presenta oficialmente a su novio, Jorge Juárez
Frente a los medios, la conductora de De pisa y corre no ocultó el gran momento personal que atraviesa y confirmó públicamente su relación.
"¿Qué les digo? Pues sí, la verdad muy contenta. Ven", dijo mientras invitaba a Jorge a colocarse a su lado. Cuando le preguntaron por el motivo de su sonrisa, respondió sin rodeos: "Exactamente, tal cual. El motivo de mi sonrisa es él".
Sin dudarlo, Paola Rojas confesó que vive una etapa de plenitud en el plano personal: "Estoy emocionada, estoy contenta, estoy enamoradísima. Es un hombre muy inteligente, es un gran comunicador que tiene todo lo que me gusta", expresó.
La periodista también contó que su historia comenzó gracias a una causa social. Explicó que conoció a Jorge cuando buscaba visibilizar el caso de violencia contra una menor de edad y buscar que el responsable fuera detenido.
"Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y eso fue lo que me acercó a él. Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y me compartió no solo el material, sino mucha información. Toda esa presión que se hizo en medios digitales permitió que detuvieran al agresor y que permaneciera en prisión. Así nos conocimos", contó.
Por su parte, Jorge Suárez también habló sobre la relación y no escatimó en halagos para la periodista.
"Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida", aseguró antes de compartir un beso con Paola frente a los medios.
"¿Qué no te puede gustar de Paola? ¿Qué no nos puede gustar de Paola a todos? Pero sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata. Me ayuda mucho. Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida", añadió.
Hijos de Paola Rojas ya conviven con su nuevo novio
La conductora también reveló que sus hijos gemelos, Paulo y Leonardo, fruto de su matrimonio con Luis Roberto Alves "Zague", ya conviven con su nueva pareja.
"Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien... Estamos muy contentos y muy emocionados", comentó.
¿Quién es Jorge Suárez, novio de Paola Rojas?
Jorge Suárez es un creador de contenido digital y activista en redes sociales que ha ganado notoriedad por publicar videos relacionados con denuncias ciudadanas, presuntos casos de violencia, seguridad y justicia. A través de sus plataformas suele documentar hechos de interés público y colaborar en la difusión de casos que buscan generar presión social para impulsar investigaciones o la actuación de las autoridades.
Aunque mantiene presencia constante en redes sociales, Suárez ha llevado un perfil discreto en cuanto a su vida privada y esta es la primera vez que protagoniza un evento público de la mano de Paola Rojas. De acuerdo con el testimonio de la periodista, fue precisamente su trabajo difundiendo un caso de violencia contra una menor lo que permitió que ambos se conocieran y comenzaran una relación que hoy hacen pública.