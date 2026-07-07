¿Quién es Jorge Suárez? El creador de contenido que conquistó el corazón de Paola Rojas

Paola Rojas presenta oficialmente a su novio, Jorge Juárez

Frente a los medios, la conductora de De pisa y corre no ocultó el gran momento personal que atraviesa y confirmó públicamente su relación.

"¿Qué les digo? Pues sí, la verdad muy contenta. Ven", dijo mientras invitaba a Jorge a colocarse a su lado. Cuando le preguntaron por el motivo de su sonrisa, respondió sin rodeos: "Exactamente, tal cual. El motivo de mi sonrisa es él".

Sin dudarlo, Paola Rojas confesó que vive una etapa de plenitud en el plano personal: "Estoy emocionada, estoy contenta, estoy enamoradísima. Es un hombre muy inteligente, es un gran comunicador que tiene todo lo que me gusta", expresó.

Paola Rojas (Instagram)

La periodista también contó que su historia comenzó gracias a una causa social. Explicó que conoció a Jorge cuando buscaba visibilizar el caso de violencia contra una menor de edad y buscar que el responsable fuera detenido.

"Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y eso fue lo que me acercó a él. Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y me compartió no solo el material, sino mucha información. Toda esa presión que se hizo en medios digitales permitió que detuvieran al agresor y que permaneciera en prisión. Así nos conocimos", contó.

Por su parte, Jorge Suárez también habló sobre la relación y no escatimó en halagos para la periodista.

"Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida", aseguró antes de compartir un beso con Paola frente a los medios.

Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota (Instagram)

"¿Qué no te puede gustar de Paola? ¿Qué no nos puede gustar de Paola a todos? Pero sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata. Me ayuda mucho. Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida", añadió.

Hijos de Paola Rojas ya conviven con su nuevo novio

La conductora también reveló que sus hijos gemelos, Paulo y Leonardo, fruto de su matrimonio con Luis Roberto Alves "Zague", ya conviven con su nueva pareja.

Paola Rojas y sus hijos Leonardo y Paulo (Instagram)

"Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien... Estamos muy contentos y muy emocionados", comentó.