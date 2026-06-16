Al Pacino llena de elogios a Diego Boneta por su interpretación de Fidel Castro: 'Nunca vi nada como él'

Diego Boneta suma uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y no, no hablamos de una estatuilla. El actor mexicano recibió elogios nada más y nada menos que de una de las más grandes leyendas de Hollywood, el actor Al Pacino, su compañero de cast en la cinta Killing Castro.
Durante la presentación mundial de la película en el Festival de Tribeca, en Nueva York, Pacino describió como espectacular la interpretación que el mexicano hizo de Fidel Castro en el thriller político dirigido por Eif Rivera. El momento fue grabado en video y difundido en excluisva por Quién.