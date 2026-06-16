Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Al Pacino llena de elogios a Diego Boneta por su interpretación de Fidel Castro: 'Nunca vi nada como él'

El legendario actor, protagonista de El Padrino, calificó la actuación del mexicano en Killing Castro como extraordinaria.
mar 16 junio 2026 09:39 AM
"Killing Castro" Premiere - 2026 Tribeca Festival
Elenco de 'Killing Castro' en la premiere celebrada en el Festival Tribeca 2026. (Getty Images)

Diego Boneta suma uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y no, no hablamos de una estatuilla. El actor mexicano recibió elogios nada más y nada menos que de una de las más grandes leyendas de Hollywood, el actor Al Pacino, su compañero de cast en la cinta Killing Castro.

Durante la presentación mundial de la película en el Festival de Tribeca, en Nueva York, Pacino describió como espectacular la interpretación que el mexicano hizo de Fidel Castro en el thriller político dirigido por Eif Rivera. El momento fue grabado en video y difundido en excluisva por Quién.

Publicidad

Al Pacino llena de elogios a Diego Boneta

La presentación de Killing Castro en Tribeca reunió a parte del elenco encabezado por Boneta y Pacino. Más allá del estreno, uno de los momentos que más llamó la atención fue precisamente la admiración mostrada por el protagonista de El Padrino hacia el trabajo del mexicano.

"Killing Castro" Premiere - 2026 Tribeca Festival
Elenco de 'Killing Castro' en la premiere celebrada en el Festival Tribeca 2026. (Getty Images)

"Estaba muerto de miedo y ahí fue cuando supe: Tengo que hacerlo", declaró Diego tras la proyección de la cinta en el festival. Y, con total honestidad, Al Pacino añadió: "Como Castro nunca vi nada así. No ha existido este tipo de actuaciones en mucho tiempo. Esa interpretación que hizo fue espectacular. Él era el verdadero Castro. Nunca vi nada como él".

La cinta, inspirada en hechos reales, recrea la visita de Fidel Castro a Nueva York en 1960 y los intentos de la CIA y la mafia por asesinar al líder cubano. En la historia, Al Pacino interpreta a Robert Maheu, el exagente de inteligencia encargado de coordinar la operación, mientras que Boneta da vida a un joven Castro en uno de los papeles más complejos de su carrera.

Publicidad

Para el protagonista de Luis Miguel, la serie, el proyecto representó un reto de más de dos años de preparación. El actor estudió discursos, entrevistas y material histórico, además de someterse a una transformación física para interpretar al dirigente cubano. En entrevistas previas, Boneta reconoció que se trataba del desafío actoral más grande que había enfrentado hasta ahora.

"Killing Castro" Premiere - 2026 Tribeca Festival
Elenco de 'Killing Castro' en la premiere celebrada en el Festival Tribeca 2026. (Getty Images)

Con un elenco que también incluye a Xolo Maridueña, KiKi Layne, Logan Marshall-Green y Diego Calva como Ernesto "Che" Guevara, Killing Castro se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos en la carrera internacional de Diego Boneta.

Publicidad

Tags

Diego Boneta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad