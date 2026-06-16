Al Pacino llena de elogios a Diego Boneta por su interpretación de Fidel Castro: 'Nunca vi nada como él'

Al Pacino llena de elogios a Diego Boneta

La presentación de Killing Castro en Tribeca reunió a parte del elenco encabezado por Boneta y Pacino. Más allá del estreno, uno de los momentos que más llamó la atención fue precisamente la admiración mostrada por el protagonista de El Padrino hacia el trabajo del mexicano.

Elenco de 'Killing Castro' en la premiere celebrada en el Festival Tribeca 2026. (Getty Images)

"Estaba muerto de miedo y ahí fue cuando supe: Tengo que hacerlo", declaró Diego tras la proyección de la cinta en el festival. Y, con total honestidad, Al Pacino añadió: "Como Castro nunca vi nada así. No ha existido este tipo de actuaciones en mucho tiempo. Esa interpretación que hizo fue espectacular. Él era el verdadero Castro. Nunca vi nada como él".



La cinta, inspirada en hechos reales, recrea la visita de Fidel Castro a Nueva York en 1960 y los intentos de la CIA y la mafia por asesinar al líder cubano. En la historia, Al Pacino interpreta a Robert Maheu, el exagente de inteligencia encargado de coordinar la operación, mientras que Boneta da vida a un joven Castro en uno de los papeles más complejos de su carrera.