Diego Boneta se sincera sobre el fin de su relación con Renata Notni: 'Fue la decisión correcta'

Diego Boneta asegura estar en paz tras su separación de Renata Notni

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Diego Boneta fue cuestionado sobre el impacto emocional que tuvo el final de su relación con Notni, con quien compartió cerca de cinco años de noviazgo.

Diego Boneta y Renata Notni (RRSS)

El actor reconoció que el proceso no ha sido sencillo: “A ver, soy un ser humano, claro que cualquier ruptura no es fácil”, declaró.

Sin profundizar en las razones que llevaron al final de la relación, explicó que actualmente vive esta etapa con serenidad. “Me siento muy tranquilo y con mucha paz de que fue la decisión correcta”, agregó.

Fue el pasado 30 de marzo cuando Quién reveló en exclusiva que Diego Boneta y Renata Notni habían decidido poner fin a su relación.

La pareja hizo público su romance en 2020 y durante años se consolidó como una de las más sólidas y populares del medio artístico mexicano. Ambos compartieron proyectos, viajes y numerosos momentos juntos, además de apoyarse mutuamente tanto en el ámbito profesional como personal.

En ese momento se informó que la decisión fue tomada de común acuerdo después de reconocer que su historia había llegado a una nueva etapa. Pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial y de respeto.