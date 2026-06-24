Diego Boneta se sincera sobre el fin de su relación con Renata Notni: 'Fue la decisión correcta'

A casi tres meses de que Quién hiciera pública su ruptura con Renata Notni, Diego Boneta habló sobre cómo ha vivido esta etapa personal y aseguró que, aunque una separación nunca resulta sencilla, hoy se siente tranquilo con la decisión que ambos tomaron.
Las declaraciones llegan días después de que el actor y la actriz coincidieran en la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Ciudad de México, encuentro que generó reacciones en redes sociales luego de que ambos aparecieran en una fotografía grupal compartida por otros invitados al evento.
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Diego Boneta asegura estar en paz tras su separación de Renata Notni
Durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Diego Boneta fue cuestionado sobre el impacto emocional que tuvo el final de su relación con Notni, con quien compartió cerca de cinco años de noviazgo.
El actor reconoció que el proceso no ha sido sencillo: “A ver, soy un ser humano, claro que cualquier ruptura no es fácil”, declaró.
Sin profundizar en las razones que llevaron al final de la relación, explicó que actualmente vive esta etapa con serenidad. “Me siento muy tranquilo y con mucha paz de que fue la decisión correcta”, agregó.
Fue el pasado 30 de marzo cuando Quién reveló en exclusiva que Diego Boneta y Renata Notni habían decidido poner fin a su relación.
La pareja hizo público su romance en 2020 y durante años se consolidó como una de las más sólidas y populares del medio artístico mexicano. Ambos compartieron proyectos, viajes y numerosos momentos juntos, además de apoyarse mutuamente tanto en el ámbito profesional como personal.
En ese momento se informó que la decisión fue tomada de común acuerdo después de reconocer que su historia había llegado a una nueva etapa. Pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial y de respeto.
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Diego Boneta reacciona a la hospitalización de Luis Miguel
Durante la misma conversación con la prensa, Diego Boneta también fue cuestionado sobre los reportes relacionados con la salud de Luis Miguel, a quien interpretó en la exitosa serie biográfica producida por Netflix.
El actor confesó que desconocía completamente la información: “No tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea”.
Tras enterarse de los rumores sobre una supuesta hospitalización del cantante en Nueva York, Boneta expresó sus mejores deseos para el intérprete.
“Le deseo que se recupere lo mejor, la verdad, no tenía idea de esto, la salud es lo más importante y, realmente espero que se recupere pronto”.
Los comentarios surgieron luego de que medios españoles informaran que Luis Miguel habría permanecido varios días en el Hospital Mount Sinai de Nueva York tras someterse a una intervención médica. Reportes recientes señalan que el cantante ya recibió el alta y continuará su recuperación en México de manera privada.