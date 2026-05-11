Diego Boneta habla de su nueva etapa tras su ruptura con Renata Notni

Diego Boneta se enfoca en su carrera tras separación de Renata Notni

El estreno de la película llega en medio de un momento personal importante para Diego Boneta , ya que recientemente se confirmó su separación de Renata Notni, con quien mantuvo una relación de más de cinco años. La noticia despertó gran interés entre los medios, por lo que durante su encuentro con la prensa el actor también fue cuestionado sobre su situación sentimental.

Diego Boneta y Renata Notni (Instagram)

La ruptura, dada a conocer hace unas semanas, sorprendió a muchos de sus seguidores, pues la pareja era considerada una de las más estables del espectáculo mexicano. Tanto Boneta como Notni dejaron claro que la decisión fue tomada en buenos términos, desde el respeto y el cariño, aunque la atención pública continúa enfocada en cómo el actor enfrenta esta nueva etapa de su vida.

Con serenidad y una sonrisa, el actor respondió a los cuestionamientos sobre su situación personal: “No, afortunado en todo, feliz, muy contento de estar aquí. Claro, hay cosas que pasan en la vida, todos somos humanos, hay altos y hay bajos, pero hay que seguir adelante y nada”. Sus palabras reflejaron una actitud positiva frente a los altibajos que atraviesa en lo sentimental.



De esta manera, Diego Boneta dejó claro que, pese a los cambios en su vida personal, se siente pleno y agradecido tanto en lo personal como en lo profesional. Su papel como Fidel Castro en Killing Castro marca un nuevo capítulo en su carrera internacional, mientras que en lo privado enfrenta un proceso de transición tras la ruptura, siempre con resiliencia y optimismo.

El actor se mostró consciente de que su vida pública genera interés y que su reciente separación ha sido tema de conversación, pero prefirió enfocarse en celebrar el estreno de una película que representa un desafío artístico y un paso más en su consolidación como figura internacional.