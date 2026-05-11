Diego Boneta habla de su nueva etapa tras su ruptura con Renata Notni

Diego Boneta fue una de las figuras más esperadas en la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret 2026, donde habló emocionado sobre el próximo estreno de Killing Castro, cinta en la que interpreta a Fidel Castro y que debutará en el Festival de Cine de Tribeca.
El importante momento profesional del actor llega además en medio de una etapa personal complicada, luego de que recientemente se confirmara su separación de Renata Notni, con quien mantuvo una relación de más de cinco años.
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Diego Boneta enfrenta el reto más grande de su carrera con Killing Castro
Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret 2026, Diego Bonetahabló sobre el estreno de Killing Castro, cinta en la que interpreta a Fidel Castro. El actor se mostró entusiasmado con este nuevo desafío profesional, el cual considera uno de los proyectos más importantes de su carrera.
“Es lo más difícil que me ha tocado hacer. Feliz que ya finalmente sale, que ya la prensa pueda verlo en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, que yo creo que encaja perfecto porque la historia, justo Killing Castro, que es cuando él viaja a Nueva York a dar su primer discurso en las Naciones Unidas y todo se rodó en Nueva York, entonces el que se estrene en Tribeca, en Nueva York, creo que es muy especial”, expresó el actor ante los medios.
Boneta confesó que este proyecto ha sido el reto más grande que ha enfrentado hasta ahora y espera que el público logre conectar con la historia. “Estoy feliz, un poco nervioso de que la gente finalmente lo pueda ver. Es lo más difícil, es el reto más grande que me ha tocado hasta la fecha y espero que sea algo con lo que el público conecte”, añadió.
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Diego Boneta se enfoca en su carrera tras separación de Renata Notni
El estreno de la película llega en medio de un momento personal importante para Diego Boneta, ya que recientemente se confirmó su separación de Renata Notni, con quien mantuvo una relación de más de cinco años. La noticia despertó gran interés entre los medios, por lo que durante su encuentro con la prensa el actor también fue cuestionado sobre su situación sentimental.
La ruptura, dada a conocer hace unas semanas, sorprendió a muchos de sus seguidores, pues la pareja era considerada una de las más estables del espectáculo mexicano. Tanto Boneta como Notni dejaron claro que la decisión fue tomada en buenos términos, desde el respeto y el cariño, aunque la atención pública continúa enfocada en cómo el actor enfrenta esta nueva etapa de su vida.
Con serenidad y una sonrisa, el actor respondió a los cuestionamientos sobre su situación personal: “No, afortunado en todo, feliz, muy contento de estar aquí. Claro, hay cosas que pasan en la vida, todos somos humanos, hay altos y hay bajos, pero hay que seguir adelante y nada”. Sus palabras reflejaron una actitud positiva frente a los altibajos que atraviesa en lo sentimental.
De esta manera, Diego Boneta dejó claro que, pese a los cambios en su vida personal, se siente pleno y agradecido tanto en lo personal como en lo profesional. Su papel como Fidel Castro en Killing Castro marca un nuevo capítulo en su carrera internacional, mientras que en lo privado enfrenta un proceso de transición tras la ruptura, siempre con resiliencia y optimismo.
El actor se mostró consciente de que su vida pública genera interés y que su reciente separación ha sido tema de conversación, pero prefirió enfocarse en celebrar el estreno de una película que representa un desafío artístico y un paso más en su consolidación como figura internacional.