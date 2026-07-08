Pese a su ausencia, Gilberto Mora es ovacionado en su graduación de prepa

Gilberto Mora es ovacionado en su graduación de prepa

Durante la ceremonia realizada en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, sus compañeros llevaron una figura de cartón con la imagen del futbolista para representar simbólicamente su lugar al momento de recibir el diploma. El gesto desató risas, pero fueron más las ovaciones y los aplausos de los asistentes.

La fuerte ovación que se escucha en los videos que circulan en redes cuando el nombre de Gilberto Mora es mencionado, confirman el cariño que el joven futbolista se ganó tras su participación en la Copa del Mundo.

Con apenas 17 años, Mora ha tenido un ascenso meteórico. El canterano de Xolos no solo se consolidó como una de las grandes promesas del futbol mexicano, sino que durante el Mundial rompió marcas al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de eliminación directa como titular.

Gilberto Mora (Jessica Furlong / QUIÉN)

Mientras muchos adolescentes celebran el final de la preparatoria junto a sus compañeros, Gilberto Mora vivió ese momento a la distancia, representando a México en el evento deportivo más importante del planeta.