Pese a su ausencia, Gilberto Mora es ovacionado en su graduación de prepa

Gilberto Mora sigue viviendo días inolvidables. A su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ahora se suma otro logro importante fuera de las canchas: acabó la preparatoria.
Sin embargo y pese a que ya terminó la participación de México en el Mundial, el mediocampista de los Xolos de Tijuana no pudo asistir a la ceremonia de graduación de su generación debido a sus compromisos con el Tricolor. Lejos de pasar desapercibida, su ausencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.
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Gilberto Mora es ovacionado en su graduación de prepa
Durante la ceremonia realizada en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, sus compañeros llevaron una figura de cartón con la imagen del futbolista para representar simbólicamente su lugar al momento de recibir el diploma. El gesto desató risas, pero fueron más las ovaciones y los aplausos de los asistentes.
La fuerte ovación que se escucha en los videos que circulan en redes cuando el nombre de Gilberto Mora es mencionado, confirman el cariño que el joven futbolista se ganó tras su participación en la Copa del Mundo.
Con apenas 17 años, Mora ha tenido un ascenso meteórico. El canterano de Xolos no solo se consolidó como una de las grandes promesas del futbol mexicano, sino que durante el Mundial rompió marcas al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de eliminación directa como titular.
Mientras muchos adolescentes celebran el final de la preparatoria junto a sus compañeros, Gilberto Mora vivió ese momento a la distancia, representando a México en el evento deportivo más importante del planeta.
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El futuro de Gilberto Mora apunta a Europa
Luego de su gran participación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y su consolidación como una de las mayores promesas del futbol nacional, el mediocampista de Xolos de Tijuana habría despertado el interés de dos de los clubes más importantes de la Premier League.
Según informa TEAMtalk, el Liverpool tiene gran interés por el mexicano de 17 años y ya tuvo acercamientos con el Club Tijuana, con quien el mediocampista tiene contrato hasta 2029, para ficharlo tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo.
No obstante, los Reds no son los únicos interesados en la promesa mexicana, también el Manchester United sigue de cerca su evolución. Según versiones de medios europeos especializados, el Real Madrid y el Barcelona también valoran a Mora.