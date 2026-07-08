El mensaje de Antonela Rocuzzo para Messi luego del reñido partido de Argentina contra Egipto

Antonela Rocuzzo, orgullosa de la actuación de Messi en el Mundial

A través de Instagram, Antonela compartió una fotografía de sus hijos vistiendo la playera del equipo junto a un mensaje de orgullo por el logro de su esposo y el equipo de su nación.

"Vamos Argentina 🤍🩵 Leonel Messi, ya no quedan palabras 🥹🩵🤍", escribió la modelo e influencer junto a la foto que confirma la pasión de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, por el futbol.

Antonela Roccuzzo expresó el orgullo que siente por la participación de su esposo, Lionel Messi, en el Mundial 2026. (Instagram)

Aunque la empresaria suele mantener un perfil discreto, es habitual que aproveche fechas importantes para celebrar los logros de su esposo, especialmente aquellos que conllevan esfuerzos máximos como el de ayer. El mismo Messi reconoció que se trató de un partido muy reñido.

"Volvemos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Estoy muy feliz de que la gente pueda seguir disfrutando. Fue un alivio para todos. No es fácil levantar un 2-0", declaró a la prensa tras el encuentro en el que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis partidos seguidos en fase de eliminación.

Antonela Roccuzzo expresó el orgullo que siente por la participación de su esposo, Lionel Messi, en el Mundial 2026. (Instagram)

Más tarde, Messi volvió a sus redes para reconocer a su selección: "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss 🇦🇷".

El post de Antonela fue replicado rápidamente por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad que han construido después de más de dos décadas juntos. Desde hace años, Antonela acompaña a Messi en los momentos más importantes de su carrera, tanto en los triunfos como en las derrotas.