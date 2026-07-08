Aunque la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo empañada por ciertas controversias arbitrales, la afición del albiceleste se mostró complacida con la remontada 3-2 sobre Egipto. Sin embargo, la más orgullosa de ello fue Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien no dudó en expresar públicamente su admiración por la estrella mundial.
El mensaje de Antonela Rocuzzo para Messi luego del reñido partido de Argentina contra Egipto
Antonela Rocuzzo, orgullosa de la actuación de Messi en el Mundial
A través de Instagram, Antonela compartió una fotografía de sus hijos vistiendo la playera del equipo junto a un mensaje de orgullo por el logro de su esposo y el equipo de su nación.
"Vamos Argentina 🤍🩵 Leonel Messi, ya no quedan palabras 🥹🩵🤍", escribió la modelo e influencer junto a la foto que confirma la pasión de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, por el futbol.
Aunque la empresaria suele mantener un perfil discreto, es habitual que aproveche fechas importantes para celebrar los logros de su esposo, especialmente aquellos que conllevan esfuerzos máximos como el de ayer. El mismo Messi reconoció que se trató de un partido muy reñido.
"Volvemos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Estoy muy feliz de que la gente pueda seguir disfrutando. Fue un alivio para todos. No es fácil levantar un 2-0", declaró a la prensa tras el encuentro en el que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis partidos seguidos en fase de eliminación.
Más tarde, Messi volvió a sus redes para reconocer a su selección: "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss 🇦🇷".
El post de Antonela fue replicado rápidamente por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad que han construido después de más de dos décadas juntos. Desde hace años, Antonela acompaña a Messi en los momentos más importantes de su carrera, tanto en los triunfos como en las derrotas.
La historia de amor de Antonela y Messi
Su historia comenzó cuando ambos eran niños en Rosario, ciudad donde se conocieron gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo de la infancia del futbolista. Aunque sus caminos se separaron cuando Messi se mudó a España para incorporarse a las fuerzas básicas del FC Barcelona, nunca perdieron el contacto y retomaron su relación años después.
La pareja hizo público su romance en 2009 y desde entonces se ha convertido en una de las más sólidas del deporte. En 2017 celebraron una multitudinaria boda en Rosario y hoy son padres de Thiago, Mateo y Ciro, quienes suelen acompañarlos en los momentos más importantes de la carrera del astro argentino.