Emilio Azcárraga pone broche de oro a la participación de México en el Mundial con emotivo mensaje desde el Azteca

México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Entre el 11 de junio y el 5 de julio, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 partidos, incluido el encuentro inaugural en el renovado Estadio Azteca, que volvió a ser uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

A través de sus redes sociales, el presidente ejecutivo de Grupo Televisa recordó especialmente a su padre, Emilio Azcárraga Milmo, a quien atribuyó la visión de convertir al Estadio Azteca en "la Catedral del Futbol", y agradeció a su familia, socios y colaboradores por acompañarlo durante todo el proceso que hizo posible el regreso del Mundial a México.

Sheinbaum decreta home office para dependencias federales en CDMX y suspensión de clases el 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026. (Getty Images)

"Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo. A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol", posteó.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo dedicado a la Selección Mexicana, a la que reconoció por haber despertado nuevamente la ilusión de millones de aficionados.

"Por habernos hecho vibrar con cada triunfo, por contagiarnos con la alegría y el sentido de familia que ustedes construyeron. Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con toda una nación", escribió.

El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

Azcárraga también agradeció el trabajo conjunto de la Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, su presidente Gianni Infantino, la oficina de FIFA México, el equipo de TUDN, los trabajadores del Estadio Azteca y las autoridades de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, quienes participaron en la organización y operación del torneo.