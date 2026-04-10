George Clooney reaccionó a las críticas del gobierno de Donald Trump , en un contexto marcado por la tensión internacional con Irán.
Trump asegura que George Clooney comete un crimen con sus 'malas películas y su terrible actuación'; el actor responde
George Clooney responde a Donald Trump
El actor señaló que el contexto global requiere otro nivel de conversación: “Hay familias perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está en una situación límite. Este es un momento para debates serios al más alto nivel, no para insultos infantiles”, dijo en declaraciones a Us Weekly el 8 de abril.
Días antes, Clooney había hablado con estudiantes de secundaria en Italia, donde criticó directamente a Trump por comentarios relacionados con Irán. Según el actor, sugerir que “toda una civilización podría desaparecer” en el contexto del conflicto podría considerarse un crimen de guerra. Estas declaraciones se dieron en medio de una disputa por el estrecho de Ormuz, que posteriormente derivó en un alto al fuego de dos semanas y su reapertura temporal el 7 de abril.
Desde la Casa Blanca, la respuesta llegó a través de Steven Cheung, director de comunicaciones, quien declaró que “la única persona que está cometiendo un crimen es George Clooney por sus malas películas y su terrible actuación”.
Ante esto, Clooney respondió retomando la definición legal del término: “Un crimen de guerra se considera cuando hay intención de destruir físicamente a una nación”, explicó, haciendo referencia a la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma. Y añadió: “¿Cuál es la defensa de la administración? ¿Llamarme actor fracasado? Eso lo acepto con gusto después de haber hecho Batman & Robin”.
El origen de la polémica también está en un mensaje publicado por Trump el 5 de abril en Truth Social, donde lanzó advertencias directas a Irán en medio del conflicto por el estrecho: amenazó con consecuencias graves si no se resolvía la situación, en un tono que generó reacciones. Clooney cuestionó ese tipo de mensajes durante su charla en Italia: “Puedes apoyar posturas conservadoras, pero tiene que haber un límite de decencia y no cruzarlo”.
Relación previa y tensiones personales
Clooney y Trump no siempre estuvieron en desacuerdo. El actor contó que en el pasado lo conocía bien, incluso antes de su entrada en la política. “Solía llamarme mucho e incluso intentó ayudarme a entrar a un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes”, recordó, describiéndolo en ese momento como alguien informal.
Sin embargo, la relación cambió cuando Trump entró al ámbito político. Desde entonces, Clooney se ha posicionado como crítico y ha apoyado públicamente a sus rivales electorales, incluyendo a Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris, aunque también ha expresado críticas hacia Biden en el periodo previo a las elecciones de 2024.
Las tensiones también se han trasladado al plano personal. En enero, Trump criticó a Clooney y a su esposa, Amal Clooney, tras darse a conocer que obtuvieron la ciudadanía francesa al establecerse en Provenza, Francia.
A través de redes sociales, el presidente cuestionó tanto sus posturas políticas como su carrera, afirmando que el actor ha tenido más visibilidad por sus opiniones que por su trabajo en el cine, al que calificó de “promedio”.
Clooney, por su parte, se ha mantenido firme en sus críticas hacia Trump desde que este inició su carrera política, en un intercambio que combina diferencias ideológicas con comentarios personales.