Trump asegura que George Clooney comete un crimen con sus 'malas películas y su terrible actuación'; el actor responde

George Clooney responde a Donald Trump

El actor señaló que el contexto global requiere otro nivel de conversación: “Hay familias perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está en una situación límite. Este es un momento para debates serios al más alto nivel, no para insultos infantiles”, dijo en declaraciones a Us Weekly el 8 de abril.

Días antes, Clooney había hablado con estudiantes de secundaria en Italia, donde criticó directamente a Trump por comentarios relacionados con Irán. Según el actor, sugerir que “toda una civilización podría desaparecer” en el contexto del conflicto podría considerarse un crimen de guerra. Estas declaraciones se dieron en medio de una disputa por el estrecho de Ormuz, que posteriormente derivó en un alto al fuego de dos semanas y su reapertura temporal el 7 de abril.

Getty Images (Jenny Anderson/Getty Images for Tony Awards Pro)

Desde la Casa Blanca, la respuesta llegó a través de Steven Cheung, director de comunicaciones, quien declaró que “la única persona que está cometiendo un crimen es George Clooney por sus malas películas y su terrible actuación”.

Ante esto, Clooney respondió retomando la definición legal del término: “Un crimen de guerra se considera cuando hay intención de destruir físicamente a una nación”, explicó, haciendo referencia a la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma. Y añadió: “¿Cuál es la defensa de la administración? ¿Llamarme actor fracasado? Eso lo acepto con gusto después de haber hecho Batman & Robin”.

Getty Images (Joshua Sammer/Getty Images)

El origen de la polémica también está en un mensaje publicado por Trump el 5 de abril en Truth Social, donde lanzó advertencias directas a Irán en medio del conflicto por el estrecho: amenazó con consecuencias graves si no se resolvía la situación, en un tono que generó reacciones. Clooney cuestionó ese tipo de mensajes durante su charla en Italia: “Puedes apoyar posturas conservadoras, pero tiene que haber un límite de decencia y no cruzarlo”.