George Clooney enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida personal tras el fallecimiento de su hermana mayor, Adelia “Ada” Zeidler, quien murió a los 65 años luego de una larga batalla contra el cáncer.
George Clooney se quiebra al hablar de la muerte de su hermana, Ada: "Era mi heroína"
El deceso ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en el hospital St. Elizabeth Healthcare en Edgewood, Kentucky, rodeada de sus seres queridos, según el obituario difundido por la familia.
En un emotivo comunicado enviado a la revista People, George Clooney destacó el papel fundamental que su hermana desempeñó en su vida.
“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos enormemente”, expresó el actor, visiblemente conmovido por la pérdida.
A diferencia de su hermano, conocido mundialmente por su carrera en Hollywood, Ada Zeidler vivió una vida discreta dedicada al arte, la enseñanza y la comunidad local.
Nacida en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960, era hija del periodista Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren.
¿Quién Ada Zeidler, la hermana de George Clooney?
Durante años ejerció como profesora de arte en la escuela Augusta Independent y también participó activamente en círculos literarios y artísticos de su localidad. Su legado incluye además su papel como miembro del Augusta Art Guild y su nombramiento como gran mariscal en el desfile anual de Navidad Blanca de la ciudad.
Ada estuvo casada con Norman Zeidler, un capitán retirado del Ejército, hasta su muerte en 2004, tuvo dos hijos; Nick y Allison Zeidler.
La familia Clooney programó los servicios funerarios para el lunes 22 de diciembre en Kentucky, donde se recordará la vida de Ada con una ceremonia íntima.
La noticia ha resonado en medios internacionales, destacando no sólo la trayectoria de Ada fuera de los reflectores, sino también la profunda relación de afecto y respeto que compartía con su hermano, un vínculo que ahora es recordado con cariño por familiares, amigos y admiradores alrededor del mundo.