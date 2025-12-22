George Clooney se quiebra al hablar de la muerte de su hermana, Ada: "Era mi heroína"

El deceso ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en el hospital St. Elizabeth Healthcare en Edgewood, Kentucky, rodeada de sus seres queridos, según el obituario difundido por la familia.

En un emotivo comunicado enviado a la revista People, George Clooney destacó el papel fundamental que su hermana desempeñó en su vida.

Papás de George Clooney; Nick Clooney, Nina Bruce Warren y su hermana Adelia Zeidler. (The Grosby Group)

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos enormemente”, expresó el actor, visiblemente conmovido por la pérdida.

A diferencia de su hermano, conocido mundialmente por su carrera en Hollywood, Ada Zeidler vivió una vida discreta dedicada al arte, la enseñanza y la comunidad local.

Nacida en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960, era hija del periodista Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren.