Las bolsas más icónicas de los jugadores de la Selección Nacional de México

El mundial del 2026 estuvo lleno emociones; los mexicanos celebraron cada triunfo de su Selección y fueron testigos de la fusión de la moda con el deporte . Destacó la elección de accesorios que hicieron los jugadores de nuestro equipo. No solo cumplieron en la cancha, también presumieron el estilo más cool.
Últimamente se ha hablado mucho sobre las bolsas de los jugadores y los mexicanos no se pueden quedar atrás. Llevan marcas como Bottega Veneta, Dior y Goyard. Quédate aquí para saber cuáles son las bolsas que más aman los jugadores de nuestro equipo.