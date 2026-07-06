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Moda

Las bolsas más icónicas de los jugadores de la Selección Nacional de México

Los jugadores de México no solo fueron icónicos dentro de la cancha, también lo son afuera y lo hacen llevando las mejores marcas en sus looks, especialmente en sus bolsas.
lun 06 julio 2026 02:57 PM
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El más fan de Louis Vuitton es Quiñones y lo podemos ver con su gran colección de bolsas de la marca, desde las icónicas Speedy en diferentes colores y diseños, hasta las crossbody con el famoso holograma. ((@julianquinones33))

El mundial del 2026 estuvo lleno emociones; los mexicanos celebraron cada triunfo de su Selección y fueron testigos de la fusión de la moda con el deporte . Destacó la elección de accesorios que hicieron los jugadores de nuestro equipo. No solo cumplieron en la cancha, también presumieron el estilo más cool.

Últimamente se ha hablado mucho sobre las bolsas de los jugadores y los mexicanos no se pueden quedar atrás. Llevan marcas como Bottega Veneta, Dior y Goyard. Quédate aquí para saber cuáles son las bolsas que más aman los jugadores de nuestro equipo.

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Las bolsas y marcas que todos los jugadores de la selección aman

Louis Vuitton

La firma francesa es una de las favoritas y nosotras también la amamos. Hemos visto piezas de esta marca que se han vuelto íconos. Jugadores como Quiñones, Edson Álvarez y Orbelin Pineda cuentan con colecciones únicas de la maison. Desde la conocida maleta y el neceser Dopp Kit con el clásico holograma hasta la Speedy en diferentes colores y tamaños.

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Una de las bolsas más increíbles de la colección de Quiñones. ((@julianquinones33))

Goyard

Alexis Vega y Jesús Gallardo son amantes de Goyard y estamos obsesionadas con su colección de bolsas. La marca francesa se caracteriza por su icónico estampado Goyardine, creado por Edmond Goyard en 1892. Hemos visto a ambos jugadores con piezas únicas de la marca, como el pouch Sénat MM con el famoso holograma, la mochila Cisalpin y la maleta Boston que siguen el mismo estilo, pero en diferentes colores como azul, negro y verde.

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El famoso pouch Sénat MM en color verde que lleva Alexis Vega a todos lados y amamos. ((@alexisvega.9))

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Bottega Veneta

Santi Giménez es uno de los jugadores que más ama Bottega Veneta y tiene una colección espectacular de la marca. Principalmente neceseres y maletas con el tejido Intrencciato tan conocido de la casa de moda italiana. El jugador casi siempre opta por colores neutros como negro, gris y café. La maison se caracteriza por su técnica artesanal de cuero, la cual es reconocida mundialmente y por seguir la estética de lujo silencioso con piezas sencillas y modernas.

Santi Gimenez Bottega Veneta.jpg
No solo es una maleta top, esta hecha con la mejor técnica y los mejores materiales. ((@sant.gimenez))

Dior

Claro que Dior no se puede quedar atrás y también es una de las favoritas de los jugadores. Raúl Jimenez, Orbelin Pineda y Jesús Gallardo son de los primeros en comprar bolsas de esta marca y entendemos por qué. Desde la famosa mochila Rider, hasta el neceser, la mochila y la bolsa crossbody de la colección CD Diamond. La maison es conocida por sus increíbles estampados y por las diferentes colecciones tan icónicas que han tenido. Sin duda los jugadores de la selección tienen un gran gusto y amor por las bolsas y maletas de diseñador.

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Raúl Jiménez tiene una de las bolsas que más amamos de Dior y sabemos que es amante de la colección CD Diamond. ((@raulalonsojimenez9))

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Copa Mundial Louis Vuitton Bolsas

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