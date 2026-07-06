Las bolsas más icónicas de los jugadores de la Selección Nacional de México

Bottega Veneta

Santi Giménez es uno de los jugadores que más ama Bottega Veneta y tiene una colección espectacular de la marca. Principalmente neceseres y maletas con el tejido Intrencciato tan conocido de la casa de moda italiana. El jugador casi siempre opta por colores neutros como negro, gris y café. La maison se caracteriza por su técnica artesanal de cuero, la cual es reconocida mundialmente y por seguir la estética de lujo silencioso con piezas sencillas y modernas.

No solo es una maleta top, esta hecha con la mejor técnica y los mejores materiales. ((@sant.gimenez))

Dior

Claro que Dior no se puede quedar atrás y también es una de las favoritas de los jugadores. Raúl Jimenez, Orbelin Pineda y Jesús Gallardo son de los primeros en comprar bolsas de esta marca y entendemos por qué. Desde la famosa mochila Rider, hasta el neceser, la mochila y la bolsa crossbody de la colección CD Diamond. La maison es conocida por sus increíbles estampados y por las diferentes colecciones tan icónicas que han tenido. Sin duda los jugadores de la selección tienen un gran gusto y amor por las bolsas y maletas de diseñador.