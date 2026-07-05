Los mexicanos que son parte del Billions Club de Spotify (sí, esos que tienen más de mil millones de reproducciones)

Con el ingreso de Luis Miguel gracias a Ahora te puedes marchar, el grupo de artistas mexicanos con canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify continúa creciendo. Desde leyendas de la música hasta figuras de la nueva generación, estos son los intérpretes nacionales que han alcanzado uno de los mayores hitos de la era del streaming.

Las formas de medir el éxito en la industria musical han cambiado radicalmente en los últimos años. Si antes los discos de oro, platino o diamante eran el máximo reconocimiento para un artista, hoy uno de los logros más codiciados es formar parte del Billions Club de Spotify, el exclusivo listado de canciones que han superado las mil millones de reproducciones en la plataforma.

La lista reúne a algunos de los temas más escuchados del planeta y confirma cuáles han logrado trascender fronteras, generaciones e idiomas. Para México, ingresar a este club representa mucho más que una cifra: es la prueba de que su música sigue conquistando al mundo décadas después de haber sido lanzada o, en el caso de los artistas más jóvenes, de que el regional mexicano vive uno de los momentos de mayor proyección internacional de su historia.

Luis Miguel, el más reciente en hacer historia y el único representante del pop mexicano

El nombre más reciente en sumarse al Billions Club es Luis Miguel, cuya versión de "Ahora te puedes marchar" rebasó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Lanzada en 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, la canción marcó el inicio de la etapa más exitosa de "El Sol de México", consolidándolo como una estrella del pop latino. Casi cuatro décadas después, el tema continúa conquistando nuevas generaciones y se convirtió en la primera canción de su catálogo en alcanzar esta cifra histórica.

Peso Pluma, el mexicano con mayor presencia en la lista

Si hay un artista que domina el Billions Club entre los mexicanos es Peso Pluma. El cantante jalisciense es parte de la lista con cinco canciones que ya superaron los mil millones de reproducciones, una cifra que refleja el impacto internacional que ha alcanzado el regional mexicano.

Sus temas dentro del club son: "Ella Baila Sola" con Eslabon Armado, "QLONA" junto a Karol G, "La Bebé (Remix)" con Yng Lvcas, "El Azul", al lado de Junior H. Además, participa en colaboraciones que lo consolidaron como una de las figuras latinas más escuchadas del mundo.

Con estos éxitos, Peso Pluma se convirtió en uno de los artistas mexicanos con mayor presencia en las listas globales de Spotify y en uno de los principales responsables de la internacionalización de los corridos tumbados.

Peso Pluma (Getty Images )

Carín León también hace historia

Otro de los grandes representantes mexicanos en el Billions Club es Carín León, quien suma tres canciones que ya rebasaron los mil millones de reproducciones: "Primera Cita", uno de los mayores éxitos de su carrera, "Según Quién" en colaboración con Maluma y "Que Vuelvas", junto a Grupo Frontera.

El sonorense ha logrado posicionarse como una de las voces más importantes del regional mexicano contemporáneo, llevando su música a públicos mucho más amplios gracias al streaming.

Carín León se convertirá en el primer artista latino en presentarse en Sphere de Las Vegas (Archivo Quién)

Grupo Frontera confirma su impacto global

En apenas unos años, Grupo Frontera pasó de ser una promesa del regional mexicano a convertirse en uno de los grupos latinos más exitosos del mundo digital.

Actualmente cuenta con tres canciones dentro del Billions Club: "Un x100to", junto a Bad Bunny, "Que Vuelvas" con Carín León y "El Amor de Su Vida", al lado de Grupo Firme.

Las colaboraciones han sido clave para el crecimiento internacional de la agrupación, que ha logrado conectar tanto con el público del regional mexicano como con los seguidores del pop y el urbano.