Miles de rosas: La romántica sorpresa de Saúl 'Canelo' Álvarez para su esposa en su cumpleaños 30

La empresaria e influencer Fernanda Gómez, esposa del Canelo Álvarez, cumple este viernes 30 años y emocionada compartió en Instagram videos de la romántica sorpresa que le preparó el boxeador: Un espectacular conjunto de figuras como osos y corazones creados con rosas y flores.

Canelo y Fernanda Gómez, su historia de amor

Canelo y Fernanda Gómez iniciaron su romance en 2016. Aunque ninguno de los dos ha contado públicamente cómo se conocieron, fue ese año cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos sociales y a compartir fotografías en redes sociales, confirmando que mantenían una relación.

En ese momento, Fernanda ya trabajaba como modelo y comenzaba a desarrollar su faceta como empresaria, mientras que Canelo atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Poco tiempo después de iniciar su noviazgo, la pareja se separó. Hasta hoy, ninguno ha explicado públicamente qué motivó esa decisión. Meses después retomaron su relación y, en diciembre de 2017, nació su hija María Fernanda, un momento que marcó el inicio de una nueva etapa para ambos.

Al estilo vaquero: Así celebró María Fernanda, hija de 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez, su séptimo cumpleaños (Instagram / Fernanda Gómez)

La segunda hija de Álvarez y Fernanda Gómez se llama Eva Victoria y nació el 8 de agosto de 2025. Es la hija más pequeña del boxeador mexicano, sumando un total de cinco hijos. Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel son hijos de relaciones anteriores.