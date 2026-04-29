Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez , sorprendieron a sus seguidores al publicar una serie de imágenes familiares en las que por primera vez mostraron a su hija, Eva Victoria, quien a ocho meses de nacida se robó todas las miradas y se convirtió en la protagonista de la publicación en la que la pareja compartió algunos detalles de su ambiente familiar.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez presentan por fin a su hija Eva Victoria
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez presentan a su hija Eva Victoria
Eva Victoria es la segunda hija de Saúl Álvarez y Fernanda Gómez , y la quinta hija del boxeador mexicano. La pequeña nació el 8 de agosto de 2025, fecha que sus papás anunciaron con emoción la noticia en redes sociales; sin embargo, hasta ahora no habían mostrado públicamente la cara de la bebé.
“Eva Victoria, mi otro angelito en la tierra. Te amamos gracias por llegar a nuestras vidas”, escribió la pareja en una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram. Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl, también reaccionó a la publicación con tres corazones rojos, un gesto con el que dejó claro el cariño hacia su familia.
Las imágenes compartidas por la pareja muestran que la bebé ya es fan de su papá, pues lo acompaña al gimnasio durante sus entrenamientos y viste un pequeño uniforme con las iniciales del boxeador.
En otras fotos también aparece María Fernanda, su hermana mayor, feliz con la llegada de la pequeña a casa.
Así anunciaron Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda la llegada de Eva Victoria
Fue en abril de 2025 cuando Fernanda Gómez y Saúl Álvarez anunciaron que estaban esperando a su segunda hija juntos.
A través de Instagram, la influencer compartió la noticia con un emotivo mensaje: “Les tenemos una noticia. Nuestra familia crece con nuestra segunda hija. Te esperamos con mucho amor, mi beba tendrá una compañera de vida. Te amo mucho @canelo. Gracias Dios”. Por su parte, el boxeador respondió con un mensaje breve pero significativo: “Lleno de amor”.
Tres meses después, la pareja celebró un baby shower muy especial junto a familiares y amigos cercanos. La reunión destacó por su decoración en tonos rosa y blanco, arreglos florales, postres personalizados y detalles inspirados en la naturaleza, con figuras de animales como elefantes y jirafas.
Fue durante esa celebración cuando revelaron que la nueva integrante de la familia llevaría por nombre Eva Victoria.
Finalmente, Saúl Álvarez y Fernanda Gómez dieron la bienvenida a su hija el 8 de agosto de 2025. El boxeador anunció su nacimiento en redes sociales con una fotografía tomada en el hospital, donde aparece besando tiernamente a su esposa mientras ella sostiene a la bebé sobre su pecho.
Saúl ‘Canelo ’Álvarez es papá de cinco hijos fruto de distintas relaciones. Su primogénita es Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, nacida cuando el boxeador tenía apenas 16 años, durante su relación con Karen Beltrán.
Después nació Mía Ener Álvarez Quiroz, fruto de su relación con la modelo Valeria Quiroz, y más tarde llegó Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda, su único hijo varón, nacido de su relación con Nelda Sepúlveda.
Actualmente, junto a Fernanda Gómez, tiene a sus dos hijas menores: María Fernanda y Eva Victoria.