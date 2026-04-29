Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez presentan por fin a su hija Eva Victoria

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez presentan a su hija Eva Victoria

Eva Victoria es la segunda hija de Saúl Álvarez y Fernanda Gómez , y la quinta hija del boxeador mexicano. La pequeña nació el 8 de agosto de 2025, fecha que sus papás anunciaron con emoción la noticia en redes sociales; sin embargo, hasta ahora no habían mostrado públicamente la cara de la bebé.

Saúl Álvarez con sus hijas María Fernanda y Eva Victoria (Instagram)

“Eva Victoria, mi otro angelito en la tierra. Te amamos gracias por llegar a nuestras vidas”, escribió la pareja en una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram. Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl, también reaccionó a la publicación con tres corazones rojos, un gesto con el que dejó claro el cariño hacia su familia.

Eva Victoria Álvarez (Instagram)

Las imágenes compartidas por la pareja muestran que la bebé ya es fan de su papá, pues lo acompaña al gimnasio durante sus entrenamientos y viste un pequeño uniforme con las iniciales del boxeador.

María Fernanda y Eva Victoria (Instagram)

En otras fotos también aparece María Fernanda, su hermana mayor, feliz con la llegada de la pequeña a casa.