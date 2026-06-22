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Espectáculos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez celebran el bautizo de Eva Victoria con una elegante fiesta familiar

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez celebraron el bautizo de Eva Victoria, en una fiesta con invitados especiales y presentaciones de Mon Laferte y Remmy Valenzuela.
lun 22 junio 2026 07:25 PM
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Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez (Instagram)

Saúl "Canelo" Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez , vivieron uno de los momentos más importantes para su familia al celebrar el bautizo de su hija menor, Eva Victoria. La ceremonia y la recepción se llevaron a cabo en Guadalajara, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la pareja en una celebración marcada por el lujo, la música y una decoración inspirada en un jardín.

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Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez celebran el bautizo de Eva Victoria con una elegante fiesta familiar

Eva Victoria , quien nació el 8 de agosto de 2025, fue bautizada a pocas semanas de cumplir su primer año de edad. La pequeña estuvo acompañada en todo momento por sus papás y, durante parte de la fiesta, utilizó audífonos especiales para protegerse del volumen de la música mientras disfrutaba del ambiente familiar.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez (Instagram)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ambientación del evento. Fernanda Gómez compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de la celebración, donde predominaban los arreglos florales en tonos lilas, rosas y amarillos, además de una espectacular fuente decorada con miles de flores naturales que se convirtió en uno de los principales atractivos del lugar.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez con Mon Laferte (Instagram)

Los mismos colores estuvieron presentes en los pasteles y distintos elementos de la decoración, creando una atmósfera elegante y cálida para recibir a los invitados.

La música también fue protagonista de la celebración. La cantante Mon Laferte ofreció una presentación especial en la que interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "Tu falta de querer" y "Amárrame", además de convivir con varios de los asistentes.

Mon Laferte
Mon Laferte y Eva Victoria (Instagram)

A la fiesta también se sumó Remmy Valenzuela, quien puso el ambiente con su repertorio e hizo cantar a los invitados durante gran parte de la noche.

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Un momento especial para la familia de Saúl Canelo Álvarez

Más allá de la celebración, el bautizo reflejó la importancia que Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez le dan a su vida familiar y a las tradiciones. La pareja suele compartir momentos personales en redes sociales y ha construido una vida junto a sus dos hijas, María Fernanda y Eva Victoria.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez (Instagram)

Su historia comenzó en 2016, cuando Fernanda se acercó al boxeador para pedirle una fotografía. Con el paso del tiempo iniciaron una relación que terminó con su compromiso y, posteriormente, con su boda en Guadalajara en 2021.

Ahora, el bautizo de Eva Victoria se suma a los momentos más significativos que han compartido como familia.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez junto a sus hijas Maria Fernanda y Eva Victoria (Instagram)

La ceremonia llega además en un momento muy especial para la familia, ya que el próximo 8 de agosto Eva Victoria cumplirá su primer año de vida.

Todo indica que esta celebración podría ser el principio de un nuevo festejo para la hija menor del campeón mexicano, quien también es papá, junto a Fernanda Gómez, de María Fernanda, de nueve años.

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Saúl Álvarez Hijos de famosos

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