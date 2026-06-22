Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez celebran el bautizo de Eva Victoria con una elegante fiesta familiar

Eva Victoria , quien nació el 8 de agosto de 2025, fue bautizada a pocas semanas de cumplir su primer año de edad. La pequeña estuvo acompañada en todo momento por sus papás y, durante parte de la fiesta, utilizó audífonos especiales para protegerse del volumen de la música mientras disfrutaba del ambiente familiar.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez (Instagram)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ambientación del evento. Fernanda Gómez compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de la celebración, donde predominaban los arreglos florales en tonos lilas, rosas y amarillos, además de una espectacular fuente decorada con miles de flores naturales que se convirtió en uno de los principales atractivos del lugar.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez con Mon Laferte (Instagram)

Los mismos colores estuvieron presentes en los pasteles y distintos elementos de la decoración, creando una atmósfera elegante y cálida para recibir a los invitados.

La música también fue protagonista de la celebración. La cantante Mon Laferte ofreció una presentación especial en la que interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "Tu falta de querer" y "Amárrame", además de convivir con varios de los asistentes.

Mon Laferte y Eva Victoria (Instagram)

A la fiesta también se sumó Remmy Valenzuela, quien puso el ambiente con su repertorio e hizo cantar a los invitados durante gran parte de la noche.