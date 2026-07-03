Emily Cinnamon Álvarez, la hija mayor de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, se graduó ya de la preparatoria. La joven de 18 años concluyó oficialmente sus estudios de nivel medio superior en la Preparatoria Antonio Caso, parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y celebró el logro en una ceremonia escolar acompañada por su mamá, sus hermanos y amigos más cercanos. El gran ausente fue su papá, el reconocido boxeador Saúl Canelo Álvarez.
Emily Álvarez, hija de ‘El Canelo’, se gradúa de la preparatoria; el gran ausente en la celebración fue su papá
Emily, hija de Canelo Álvarez, se gradúa de la preparatoria
A través de sus redes sociales, Emily publicó una serie de fotografías donde posa feliz con la tradicional toga, birrete y sosteniendo su diploma de graduación.
En las imágenes de la celebración destacó la presencia de su mamá, Anny Beltrán, quien le dedicó mensajes de felicitación y orgullo.
"Te amo. Estamos orgullosos de ti", posteó la emocionada mamá junto a una foto de la graduada presumiendo el reconocimiento de su logro.
El gran ausente fue su papá. El boxeador tapatío no apareció en las imágenes del evento ni realizó publicaciones al respecto en sus redes sociales.
Emily, la hija más reconocida de Canelo
El nombre de Emily Cinnamon ha estado bajo el foco público desde su nacimiento, ocurrido cuando 'El Canelo' iniciaba su carrera en el boxeo a los 17 años. Su segundo nombre es una referencia directa al apodo en inglés del campeón mundial.
En 2022, la joven atrajo la atención de todo el país tras la celebración de sus XV años en Guadalajara, un evento masivo que se viralizó por sus tres vestidos de diseñador y las presentaciones musicales de Grupo Firme y Carín León en la recepción.
Al margen de su papá, Emily ha desarrollado una trayectoria propia en el deporte ecuestre de alto rendimiento. Actualmente compite de manera activa como amazona en torneos de salto ecuestre nacionales e internacionales, como el Longines Global Champions Tour, una disciplina que combina con sus compromisos académicos. Además, ha realizado algunas sesiones de modelaje.
Los hijos de Canelo Álvarez
Emily Cinnamon Álvarez
Es la primogénita del boxeador, nacida en octubre de 2005, cuando "Canelo" tenía apenas 17 años y daba sus primeros pasos en el boxeo profesional junto a su entonces novia de la adolescencia, Karen Beltrán. Su segundo nombre, Cinnamon, es un tributo directo en inglés al famoso apodo de su padre. Emily ha crecido de manera cercana al entorno de Saúl, acompañándolo en peleas importantes, y ha desarrollado una destacada trayectoria propia en el deporte de la equitación.
Mía Ener Álvarez
La segunda hija del boxeador nació de su relación con la modelo Valeria Quiroz. A diferencia de sus hermanos, Mía Ener se ha mantenido completamente alejada del ojo público, una decisión que el propio deportista ha respaldado para proteger la privacidad de la menor.
María Fernanda Álvarez Gómez
Nacida en 2017, es la primera hija en común de Saúl con su actual esposa, la empresaria e influencer mexicana Fernanda Gómez. "Marifer" es una de las figuras más recurrentes en las redes sociales de sus padres y suele ser captada en eventos y combates de su famoso papá.
Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda
Es el único varón de la familia y nació en 2018, apenas unos meses después de su hermana María Fernanda, fruto de una breve relación del boxeador con la empresaria Nelda Sepúlveda. Saúl Adiel ha mostrado un notable interés en seguir los pasos de su papá.
Eva Victoria Álvarez Gómez
Es la integrante más chiquita de la familia, nacida en agosto de 2025. Eva Victoria es la segunda hija del matrimonio entre el boxeador y Fernanda Gómez.