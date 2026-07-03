Emily Álvarez, hija de ‘El Canelo’, se gradúa de la preparatoria; el gran ausente en la celebración fue su papá

Emily, hija de Canelo Álvarez, se gradúa de la preparatoria

A través de sus redes sociales, Emily publicó una serie de fotografías donde posa feliz con la tradicional toga, birrete y sosteniendo su diploma de graduación.

Emily Álvarez, hija de Canelo Álvarez, se graduó de la preparatoria en su natal Guadalajara. (Instagram )

En las imágenes de la celebración destacó la presencia de su mamá, Anny Beltrán, quien le dedicó mensajes de felicitación y orgullo.

Emily Álvarez, hija de Canelo Álvarez, se graduó de la preparatoria en su natal Guadalajara. (Instagram )

"Te amo. Estamos orgullosos de ti", posteó la emocionada mamá junto a una foto de la graduada presumiendo el reconocimiento de su logro.

Emily Álvarez, hija de Canelo Álvarez, se graduó de la preparatoria en su natal Guadalajara. (Instagram )

El gran ausente fue su papá. El boxeador tapatío no apareció en las imágenes del evento ni realizó publicaciones al respecto en sus redes sociales.

Emily Álvarez, hija de Canelo Álvarez, se graduó de la preparatoria en su natal Guadalajara. (Instagram )

​Emily, la hija más reconocida de Canelo

​El nombre de Emily Cinnamon ha estado bajo el foco público desde su nacimiento, ocurrido cuando 'El Canelo' iniciaba su carrera en el boxeo a los 17 años. Su segundo nombre es una referencia directa al apodo en inglés del campeón mundial.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Emily Cinnamon (Instagram)

​En 2022, la joven atrajo la atención de todo el país tras la celebración de sus XV años en Guadalajara, un evento masivo que se viralizó por sus tres vestidos de diseñador y las presentaciones musicales de Grupo Firme y Carín León en la recepción.

La hija de 'Canelo' tuvo muy buena participación en el evento. (Especial)

​Al margen de su papá, Emily ha desarrollado una trayectoria propia en el deporte ecuestre de alto rendimiento. Actualmente compite de manera activa como amazona en torneos de salto ecuestre nacionales e internacionales, como el Longines Global Champions Tour, una disciplina que combina con sus compromisos académicos. Además, ha realizado algunas sesiones de modelaje.

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