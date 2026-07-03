Previo al Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton tomó con humor los comentarios sobre su vida personal y el buen momento que atraviesa en la Fórmula 1, luego de una broma de su excompañero George Russell sobre su relación con Kim Kardashian.
Hamilton, muy enamorado de Kim: Reconoce que ella es la razón del gran momento que vive en lo profesional y personal
Hamilton, muy enamorado de Kim Kardashian
Durante un evento con fans en el circuito de Silverstone, el comentarista David Croft le dijo a Hamilton que se le veía mucho más feliz este año, tanto dentro como fuera de la pista.
Antes de que el piloto respondiera, George Russell intervino entre risas: "¿Eso es porque tienes un coche rápido o una nueva novia?".
Hamilton se rió con el público y aprovechó para hablar de su compromiso con Ferrari, tras una primera temporada complicada en el equipo italiano.
"Creo que una vez que pasas un año con Ferrari, te das cuenta de que sigue siendo el equipo más icónico de todos los tiempos. Han pasado por un periodo difícil, pero son increíbles y me han recibido muy bien. El primer año fue muy duro, y ver que el trabajo duro finalmente nos lleva a donde queremos estar es grandioso", explicó el británico.
Inmediatamente después, remató el momento: "Y, por supuesto, por supuesto que es Kim", refiriéndose a su relación con la influencer y empresaria.
El noviazgo de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
El noviazgo entre el siete veces campeón del mundo y la empresaria se confirmó públicamente en redes sociales en junio de 2026, después de varias semanas de rumores en el paddock.
Kardashian asistió por primera vez a una carrera en el Gran Premio de Mónaco, donde Hamilton terminó en segundo lugar. Una semana después, tras la victoria del piloto en Barcelona —su primer triunfo con Ferrari—, se difundió una llamada en la que ella lo felicitaba por el resultado.
Semanas antes, el piloto ya había reconocido el gran apoyo que es la empresaria en su vida.
“Es increíble que haya venido este fin de semana y contar con su apoyo”, compartió. “Pero, ya sabes, con mis amigos, una asistencia increíble, en general, la gente. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor y que te apoyen, y ella lo hace por mí todos los días”, dijo.