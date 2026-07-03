Hamilton, muy enamorado de Kim: Reconoce que ella es la razón del gran momento que vive en lo profesional y personal

Hamilton, muy enamorado de Kim Kardashian

Durante un evento con fans en el circuito de Silverstone, el comentarista David Croft le dijo a Hamilton que se le veía mucho más feliz este año, tanto dentro como fuera de la pista.

Antes de que el piloto respondiera, George Russell intervino entre risas: "¿Eso es porque tienes un coche rápido o una nueva novia?".

Hamilton se rió con el público y aprovechó para hablar de su compromiso con Ferrari, tras una primera temporada complicada en el equipo italiano.

"Creo que una vez que pasas un año con Ferrari, te das cuenta de que sigue siendo el equipo más icónico de todos los tiempos. Han pasado por un periodo difícil, pero son increíbles y me han recibido muy bien. El primer año fue muy duro, y ver que el trabajo duro finalmente nos lleva a donde queremos estar es grandioso", explicó el británico.

Kim Kardasian y Lewis Hamilton: La pareja del momento.

Inmediatamente después, remató el momento: "Y, por supuesto, por supuesto que es Kim", refiriéndose a su relación con la influencer y empresaria.

El noviazgo de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El noviazgo entre el siete veces campeón del mundo y la empresaria se confirmó públicamente en redes sociales en junio de 2026, después de varias semanas de rumores en el paddock.

Kardashian asistió por primera vez a una carrera en el Gran Premio de Mónaco, donde Hamilton terminó en segundo lugar. Una semana después, tras la victoria del piloto en Barcelona —su primer triunfo con Ferrari—, se difundió una llamada en la que ella lo felicitaba por el resultado.