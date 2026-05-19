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Espectáculos

Kim Kardashian pide un euro simbólico a la banda de "abuelos ladrones" que la atracaron en París

El robo en París a Kim Kardashian, valorado en más de 10 millones de dólares sucedió en la Semana de la Moda en 2016.
mar 19 mayo 2026 08:30 AM
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Kim Kardashian (Getty Images )
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Kim Kardashian pide un euro simbólico a la banda de "abuelos ladrones" que la atracaron en París

En mayo de 2025, la justicia francesa condenó a los autores de este robo de joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, pero ahora debe decidir sobre los intereses civiles en este mediático caso.

La abogada de las Kardashian, Léonor Hennerick, solicitó 1 euro a cada uno de los cuatro miembros del grupo, entre ellos su supuesto jefe, Aomar Aït Khedache. Otro falleció pocas semanas después de la condena.

Kim Kardashian Jewellery Heist Thieves On Trial
Aomar Aït Khedache fue uno de los implicados en el robo a Kim Kardashian en París. (Tom Nicholson/Getty Images)

Aunque durante el juicio Kim Kardashian relató el terror que vivió esa noche en la fue amordazada y atada, dijo sentirse "satisfecha" con las penas de hasta tres años de prisión firme impuestas a los acusados, que les permitió evitar regresar a la cárcel.

Los investigadores nunca lograron recuperar el botín de este violento atraco, entre el cual se encontraba un anillo valorado en 4 millones de dólares y que la empresaria mostraba con frecuencia en las redes sociales.

Kim Kardashian
Kim Kardashian (Getty Images)

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Banda de "abuelitos ladrones" podrían pagar miles de dólares a otros afectados

Su estilista, Simone Bretter, presente en el alojamiento ocupado por la estrella durante su secuestro, pidió también 1 euro simbólico por daños y perjuicios, mientras que el recepcionista del hotel solicitó casi 640 mil dólares.

Kim Kardashian
Kim Kardashian (Instagram)

"Desde entonces vive con un síndrome postraumático", "nunca pudo reconstruirse", explicó su abogado, Mohand Ouidja, precisando que el monto corresponde a la "pérdida de una oportunidad profesional y universitaria" para su cliente.

El hotel, por su parte, reclamó 100 mil euros en concepto de perjuicio de imagen. La decisión sobre los intereses civiles, epílogo de este caso, se dará a conocer el 15 de septiembre.

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