Kim Kardashian pide un euro simbólico a la banda de "abuelos ladrones" que la atracaron en París

En mayo de 2025, la justicia francesa condenó a los autores de este robo de joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, pero ahora debe decidir sobre los intereses civiles en este mediático caso.

La abogada de las Kardashian, Léonor Hennerick, solicitó 1 euro a cada uno de los cuatro miembros del grupo, entre ellos su supuesto jefe, Aomar Aït Khedache. Otro falleció pocas semanas después de la condena.

Aomar Aït Khedache fue uno de los implicados en el robo a Kim Kardashian en París. (Tom Nicholson/Getty Images)

Aunque durante el juicio Kim Kardashian relató el terror que vivió esa noche en la fue amordazada y atada, dijo sentirse "satisfecha" con las penas de hasta tres años de prisión firme impuestas a los acusados, que les permitió evitar regresar a la cárcel.

Los investigadores nunca lograron recuperar el botín de este violento atraco, entre el cual se encontraba un anillo valorado en 4 millones de dólares y que la empresaria mostraba con frecuencia en las redes sociales.